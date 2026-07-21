Arma di Taggia, torna "MercoLUDÌ Pixel e Dadi" al ME-LAB dopo il successo del debutto con una trentina di giovani

Dopo l'ottima partecipazione registrata al debutto, torna ad Arma di Taggia "MercoLUDÌ Pixel e Dadi", l'iniziativa estiva gratuita rivolta ai giovani tra i 13 e i 25 anni. Il secondo appuntamento è in programma domani, mercoledì 22 luglio, al ME-LAB di via Nino Pesce 36, dove ragazze e ragazzi potranno ritrovarsi per un pomeriggio e una serata all'insegna del divertimento, della socializzazione e del gioco condiviso. Il primo incontro ha richiamato circa 30 partecipanti, confermando l'interesse per una proposta capace di unire svago e momenti di crescita personale. L'iniziativa offre infatti uno spazio sicuro e inclusivo nel quale trascorrere alcune ore insieme, creando nuove amicizie e rafforzando i legami tra i partecipanti.

Nel corso della prima serata i giovani si sono cimentati in attività di gaming e giochi da tavolo, alternando sfide cooperative e competitive coordinate dagli operatori presenti. Attraverso il gioco, i partecipanti hanno potuto mettere alla prova competenze come il lavoro di squadra, l'attenzione, l'autoregolazione e la capacità di affrontare insieme problemi e difficoltà. Un'esperienza pensata non solo per il divertimento, ma anche per favorire la condivisione, il confronto e lo sviluppo di abilità relazionali, valorizzando il gioco come strumento educativo e di inclusione.

Il nuovo appuntamento si svolgerà dalle 18.00 alle 22.00 presso il ME-LAB di Arma di Taggia. I partecipanti potranno presentarsi insieme ai propri amici oppure cogliere l'occasione per conoscere nuove persone in un ambiente accogliente e informale. L'iniziativa è promossa dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ATSL – Area 1, a cura del ME-LAB, in collaborazione con la cooperativa L'Ancora, l'associazione Ludo Ergo Sum e la content creator Silvia Fossati, conosciuta sui social con il profilo 'escilgioco'.

La partecipazione è completamente gratuita. Per agevolare l'organizzazione è gradita la prenotazione contattando il numero 338 2014669. L'appuntamento rappresenta un'ulteriore occasione per offrire ai giovani del territorio un momento di aggregazione durante l'estate, attraverso attività capaci di coniugare intrattenimento, inclusione e benessere relazionale.