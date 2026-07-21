Happy Chorus RnS, emozioni e tanti giovani al debutto del Tour Estivo 2026: successo per il concerto di San Rocco

È partito con una serata ricca di emozioni il Tour Estivo 2026 dell'Happy Chorus RnS. Il primo concerto della rassegna, andato in scena ieri sera a San Rocco, ha fatto registrare una significativa partecipazione di pubblico, confermando ancora una volta il forte legame tra il coro e il territorio. A rendere ancora più speciale l'appuntamento è stata la presenza di numerosi giovani studenti, che con il loro entusiasmo hanno contribuito a creare un'atmosfera coinvolgente e partecipata, accompagnando con calore l'esibizione del gruppo.

La musica si è confermata il filo conduttore di una serata all'insegna della condivisione, con un repertorio capace di trasmettere messaggi di speranza e vicinanza. I canti proposti dall'Happy Chorus RnS hanno cercato di raggiungere il pubblico non solo dal punto di vista musicale, ma anche umano, favorendo l'incontro tra persone di età ed esperienze diverse attraverso il linguaggio universale delle note. Un obiettivo che, alla luce della risposta ricevuta dai presenti, può dirsi pienamente raggiunto.

Il clima di partecipazione è proseguito anche al termine del concerto con il tradizionale momento del rinfresco, trasformato in un'occasione per condividere non soltanto cibo e bevande, ma anche sorrisi, riflessioni, emozioni e nuovi incontri. Un momento informale che ha permesso a coristi e pubblico di prolungare la serata in un clima di amicizia e convivialità, suggellando nel migliore dei modi il debutto del tour.

L'Happy Chorus RnS ha voluto infine rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa, sia come spettatori sia come sostenitori dell'evento, contribuendo al successo della prima tappa estiva. Il tour proseguirà domani, con un nuovo concerto in programma alle 21 nel Chiostro di Sant'Agostino a Ventimiglia, dove il coro tornerà a proporre il proprio repertorio in un'altra serata dedicata alla musica e alla condivisione.