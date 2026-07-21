San Lorenzo al Mare, Erica Cassano ospite di "Due parole in riva al mare": giovedì presenta Duramadre all'Hotel Riviera dei Fiori

Prosegue con un nuovo appuntamento la XV edizione di "Due parole in riva al mare", il festival di incontri con l'autore organizzato dall'omonima Associazione Culturale, con la direzione artistica della libraia Nadia Schiavini e il patrocinio della Regione Liguria. Dopo il successo della serata inaugurale con Francesca Giannone, la rassegna torna protagonista nella Marina di San Lorenzo al Mare con un incontro dedicato a una delle voci emergenti della narrativa italiana contemporanea. L'appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle 21, nella suggestiva cornice dell'Hotel Riviera dei Fiori, affacciato direttamente sulla baia, dove sarà ospite la scrittrice Erica Cassano, che presenterà il suo romanzo Duramadre, pubblicato da Garzanti.

L'Hotel Riviera dei Fiori conferma anche quest'anno il proprio ruolo di partner della manifestazione, ospitando gli autori durante il soggiorno in Liguria e sostenendo un'iniziativa che unisce cultura e promozione del territorio. La struttura, quattro stelle del Gruppo Riviera dei Fiori Hotels, continua infatti a investire nella valorizzazione della Riviera di Ponente attraverso eventi capaci di arricchire l'offerta turistica e culturale. Una collaborazione ormai consolidata che accompagna la crescita della rassegna e ne rafforza il legame con il territorio.

Novità dell'edizione 2026 è il nuovo palcoscenico allestito sulla banchina della Marina grazie al sostegno di D-Marin, società internazionale che gestisce marine premium nel Mediterraneo. La nuova location raccoglie l'eredità del trimarano che aveva caratterizzato la scorsa edizione e punta a offrire un'esperienza ancora più coinvolgente al pubblico, con il mare a fare da scenografia naturale agli incontri tra autori e lettori. Un contesto che conferma l'identità della manifestazione, sempre più orientata a coniugare letteratura, paesaggio e valorizzazione della costa ligure.

Al centro della serata ci sarà Duramadre, il romanzo con cui Erica Cassano si è imposta all'attenzione della critica e dei lettori. Attraverso una scrittura intensa e ricca di suggestioni, l'autrice racconta una vicenda che attraversa generazioni, affrontando temi universali come l'identità, la memoria e i legami familiari. Un percorso narrativo che invita a riflettere sul valore delle proprie radici e sul significato dell'appartenenza, elementi che rappresentano il cuore del libro e che saranno approfonditi nel corso dell'incontro con il pubblico.

A dialogare con Erica Cassano sarà la scrittrice Raffaella Ranise, mentre alcuni brani del romanzo saranno interpretati dagli attori del Teatro dell'Albero, presenza ormai abituale della rassegna. Le letture teatrali contribuiranno a rendere ancora più coinvolgente la serata, offrendo al pubblico un'immersione nelle atmosfere del libro. Il festival proseguirà poi mercoledì 12 agosto alle 21 con Matteo Bussola, che presenterà il suo ultimo volume Il sole nelle pozzanghere (Einaudi), in dialogo con Nadia Schiavini. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, confermando l'obiettivo della manifestazione di avvicinare sempre più persone alla lettura in una delle cornici più suggestive della Riviera ligure.