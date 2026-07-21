Beppe Convertini porta "Il Paese delle tradizioni" ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo il 29 luglio in piazza San Siro

I Martedì Letterari del Casinò di Sanremo proseguono anche in estate con un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla valorizzazione delle storie italiane. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di piazza San Siro, sarà protagonista Beppe Convertini, che presenterà il suo saggio "Il Paese delle tradizioni" edito da Rai Libri. L'incontro, curato da Marzia Taruffi, responsabile della rassegna letteraria del Casinò, sarà a ingresso libero. Nel volume, Convertini accompagna i lettori in un viaggio attraverso un'Italia autentica, fatta di borghi, feste popolari, riti antichi, artigianato e sapori del territorio. Un racconto che nasce dall'esigenza di riscoprire quelle tradizioni che, in un mondo sempre più veloce, continuano a rappresentare un patrimonio culturale e identitario da custodire e tramandare.

"Il Paese delle tradizioni" raccoglie incontri e testimonianze legate alle comunità che ancora oggi mantengono vive le proprie radici. Dalle processioni con le grandi macchine a spalla, riconosciute come Patrimonio immateriale dell'umanità Unesco, alle feste dedicate ai prodotti locali, fino alle antiche celebrazioni come il Carnevale di Romeno in Val di Non e la spettacolare 'ndocciata di Agnone in Molise. Il libro restituisce un affresco del Paese attraverso fotografie originali e le voci di chi ogni giorno si impegna nella tutela della memoria collettiva. Tra queste anche quella di Antonino La Spina, presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, che accompagna l'autore in questo percorso alla scoperta delle tradizioni italiane.

Beppe Convertini, nato a Martina Franca il 20 luglio 1971, è attore, conduttore e autore televisivo e radiofonico. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi Rai, tra cui "La vita in diretta Estate", "Linea Verde", "Telethon", "Uno Weekend", "Azzurro – Storie di mare" ed "Evoluzione terra". Attualmente è alla guida di "Uno Mattina in Famiglia" su Rai 1 ed è tra i protagonisti di "Ballando con le stelle". Per Rai Libri ha già pubblicato "Paesi miei" e "Il Paese azzurro", opere dedicate al racconto dei territori italiani e delle loro peculiarità. L'appuntamento di Sanremo rappresenta quindi un'altra occasione per incontrare il pubblico e condividere storie legate all'identità e alla bellezza del nostro Paese.

La rassegna dei Martedì Letterari estivi proseguirà poi il 20 agosto alle 21 a Pian di Nave con un altro importante ospite: lo scrittore Andrea Vitali, che presenterà i suoi ultimi libri "I rimedi del dottor Aiace Debouchè" e "Il piede nella fossa", entrambi pubblicati da Garzanti. Un doppio appuntamento che conferma il ruolo del Casinò di Sanremo nella promozione della cultura e nella proposta di incontri letterari capaci di unire grandi autori, pubblico e valorizzazione del territorio.