Equilibrio tra corpo e mente, l'associazione olistica Radici&Ali sbarca all'Expo Salso di Imperia (Foto)

Equilibrio tra corpo e mente. L'associazione olistica Radici&Ali del Ponente ligure sbarca all'Expo Salso di Imperia. Per l'occasione saranno presenti Ornella Manucra, Barbara Di Blasi, Stella Nazionale, Eleonora Zoppo, Martina Ghiazza, Giulia Pia Toti e Conrado Antonio Martinez Aguero.

Per tre giorni, dal 9 all'11 ottobre dalle 9.30 alle 20 a Calata Anselmi 2, cittadini e non potranno scoprire l'equilibrio tra corpo e mente per raggiungere un benessere complessivo. L'ingresso della manifestazione è gratuito ed è rivolto a tutte le fasce di età.

Ornella Manucra, presidente dell'associazione olistica Radici&Ali, afferma: "Mi occupo di massaggi bioenergetici e di riequilibrio dei Chakra con i cristalli. Ho deciso di creare l'associazione perché sia un cerchio aperto, dove esperienze, saperi e cuori si incontrino per nutrire la crescita interiore. Un invito a riconnettersi con le proprie radici, a dare spazio alle proprie ali, per poter spiccare il volo nel rispetto dei tempi e del cammino di ciascuno. Radici&Ali è mettere a disposizione i propri talenti, scoprirli, se ancora non li conosciamo, potersi confrontare, aiutandosi con la condivisione, permetterci la nostra evoluzione personale e molto altro".

Barbara Di Blasi si focalizzerà sul trattamento del cranio sacrale, tecnica delicata che lavora in profondità e porta la persona a riconnettersi alla propria interiorità attraverso l'ascolto del corpo utilizzando gli oli essenziali, preziosi alleati che agiscono a livello fisico ed emozionale: "Ho esperienza trentennale come infermiera in ospedale. Nel tempo ho maturato l'idea che un professionista competente deve saper vedere oltre il sintomo o la malattia, deve riconoscere l'altro come corpo fisico ma portatore di personalità, tempio di un'anima con caratteristiche proprie e irripetibili. Ognuno ha la sua storia che non sarà mai uguale a un'altra, pur vivendo la medesima esperienza. Sono una persona curiosa, mi interesso di tante discipline e accresco costantemente il mio bagaglio. Aiuto a interpretare i sogni perché lo considero uno strumento utile. Sono convinta che ognuno debba assumersi la responsabilità del proprio benessere psico-fisico, pertanto stimolo questa attitudine affinché le persone diventino protagoniste nel raggiungimento e nel mantenimento del loro equilibrio".

Stella Nazionale si concentrerà sulla numerologia archetipica, la mappa per comprendere la strada della propria vita, le tappe da affrontare e le sfide da superare per recuperare il proprio potere e valore personale, e kinesiologia olistica, un metodo per interrogare l'anima attraverso il corpo, individuare la radice dei blocchi profondi e liberarli: "Da oltre 20 anni opero nel campo del benessere olistico, aiutando le persone a ritrovare equilibrio lavorando sul corpo come strumento di conoscenza e trasformazione del Sé. La mente a volte ci inganna ma il corpo non mente mai: custodisce la nostra memoria cellulare, l'origine dei nostri blocchi e la via per scioglierli. Nel mio lavoro unisco la Numerologia alla kinesiologia olistica. Attraverso tecniche corporee e numerologia aiuto a comprendere sé stessi in modo chiaro, a superare i propri blocchi e far tornare la vita a fluire liberalmente".

Eleonora Zoppo, counseling e floriterapia, spiegherà che cosa fa: "Sono counselor e floriterapeuta, operatrice olistica specializzata in trattamenti bioenergetici e massaggi olistici. Nel mio lavoro integro ascolto, consapevolezza e approcci naturali per accompagnare la persona in un percorso di maggiore equilibrio e benessere partendo da ciò che sta vivendo nel momento presente. Attraverso il counseling lavoro sulla dimensione emotiva e sulla consapevolezza di sé. Con la Floriterapia utilizzo i Fiori di Bach come strumento di ascolto e sostegno del proprio mondo interiore. Attraverso i trattamenti bioenergetici e i massaggi olistici lavoro anche sulla dimensione corporea ed energetica. Il mio intento è creare uno spazio in cui la persona possa fermarsi, ascoltarsi e ritrovare un contatto più autentico con sé stessa, attraverso un percorso che tenga insieme corpo, emozioni e consapevolezza".

Martina Ghiazza si soffermerà su visione centrale dei Chakra, trattamenti aurico quantico e integrazione neuro emozionale: "Mi sono formata presso la Roy Martina Academy come terapeuta e operatrice in integrazione neuro emozionale e presso la civica scuola di cinema come regista. Iniziata al trattamento vibrazionale aurico quantico dai maestri egiziani delle energie solari, dal 2014 studio e insegno Odaka Yoga 250tt e 500tt. Attrice di spettacoli teatrali e autrice del saggio Dei In-Consapevoli. Ho messo a punto la visione centrale dei Chakra che allinea le energie umane alla natura unendole al centro vitale e spirituale".

Giulia Pia Toti, psicologa, psicoterapeuta, Gestalt Coach e operatrice del massaggio di liberazione energetico emozionale, illustrerà "Che di morte si parli": "Questo libro nasce da una chiamata interiore, quella di dare alla morte il suo vero valore: un passaggio verso l'eternità, tra la fine e un nuovo inizio. E' un viaggio che nasce per offrire strumenti di comprensione e di accompagnamento a chi sta affrontando un lutto o un momento di transizione, e agli operatori sanitari e della relazione d'aiuto che quotidianamente si trovano a essere facilitatori di questi passaggi. Ogni cambiamento profondo porta con sé la morte di una parte di noi per permettere la nascita di qualcosa di nuovo".

Conrado Antonio Martinez Aguero si concentrerà, invece, sulla chiromanzia: "Da tre anni mi dedico con passione all'antica arte della chiromanzia, interpretando le mappe viventi impresse nel palmo della mano. Nel corso della mia pratica, ho guidato numerose persone a riscoprire i propri talenti nascosti, a comprendere le sfide del presente e a visualizzare le potenzialità del futuro Con un approccio empatico e attento trasformo le linee delle mani in messaggi chiari per il percorso di crescita personale".