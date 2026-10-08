Torna ‘Birdwatching d’autunno’ all'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia (Foto)

Alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, sabato prossimo, il 10 ottobre, alle 10 torna l’appuntamento di ‘Birdwatching d’autunno’ per scoprire le specie e gli habitat dell'Oasi.

La visita guidata, a offerta libera, nell’area protetta è organizzata dall'associazione Natura Intemelia. "É tornato l'evento 'Birdwatching d'autunno'" - fanno sapere gli organizzatori - "Dopo l'evento di apertura di domenica scorsa proseguiamo con gli eventi di esplorazione".

Un’occasione per poter osservare le diverse specie di uccelli nel loro ambiente naturale. "Scopriamo insieme la biodiversità dell'oasi del Nervia e, in particolare, gli uccelli che la popolano in queste settimane" - sottolineano gli organizzatori - "L'appuntamento sarà sabato 10 ottobre alle 10 dal bar del Sole (sponda Camporosso). Per info e prenotazioni contattare il 3314501652".