Camporosso cambia la raccolta dei rifiuti: arrivano le ecoisole informatizzate, ecco come funzionerà

Novità in arrivo per la gestione dei rifiuti nel Comune di Camporosso, dove il sistema di raccolta differenziata si prepara a cambiare volto. L'attuale modalità "porta a porta" verrà progressivamente sostituita dal sistema delle ecoisole informatizzate, una soluzione che consentirà di conferire i rifiuti attraverso apposite strutture dotate di sistemi di accesso controllato. Il passaggio riguarderà sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche e richiederà quindi una fase di informazione e accompagnamento per cittadini e attività commerciali. Per questo motivo Teknoservice, gestore del servizio per il Bacino Ventimigliese, ha predisposto una serie di appuntamenti pubblici dedicati alla presentazione del nuovo sistema.

L'obiettivo degli incontri è fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per affrontare senza difficoltà il cambio di modalità di raccolta. Durante le serate saranno spiegate le caratteristiche e il funzionamento delle nuove ecoisole informatizzate, le modalità di accesso e le corrette procedure per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto. Saranno inoltre illustrate le indicazioni relative alla distribuzione dei nuovi kit necessari per utilizzare il servizio. Una fase particolarmente importante, considerato che il nuovo sistema prevede l'utilizzo di tessere e sacchetti dotati di QR Code, strumenti che permetteranno l'apertura delle ecoisole e il corretto conferimento dei materiali.

Per consentire al maggior numero possibile di persone di partecipare, Teknoservice ha organizzato quattro incontri informativi, tutti dedicati ai medesimi argomenti. Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Centro Polivalente Giovanni Falcone, distribuiti nell'arco di due giornate e con un doppio turno sia il lunedì sia il martedì. I cittadini potranno quindi scegliere liberamente l'orario più comodo in base alle proprie esigenze personali e lavorative, senza che sia necessario partecipare a più di un incontro. Il calendario prevede il primo appuntamento lunedì 12 ottobre alle 18, seguito da quello delle 20. La seconda giornata sarà invece martedì 13 ottobre, ancora alle 18 e alle 20.

Nel corso degli incontri sarà quindi possibile conoscere nel dettaglio le novità introdotte con il nuovo sistema di raccolta e ottenere chiarimenti sulle modalità operative. Particolare attenzione sarà dedicata al ritiro dei kit per il conferimento dei rifiuti, indispensabili per poter utilizzare le nuove infrastrutture informatizzate. La dotazione comprende infatti le tessere e i sacchetti provvisti di QR Code, che saranno associati all'utenza e utilizzati per consentire l'accesso alle ecoisole. La fase informativa assume quindi un ruolo centrale nel passaggio dal porta a porta al nuovo modello, anche per evitare errori nei primi giorni di attivazione del servizio.

La distribuzione dei kit partirà la settimana successiva agli incontri informativi, presso il Greenpoint di Teknoservice allestito al PalaBigauda. Per facilitare le operazioni ed evitare concentrazioni eccessive di utenti, sono state individuate quattro giornate specifiche nelle quali sarà possibile recarsi al punto di ritiro. Il primo appuntamento è fissato per martedì 20 ottobre, seguito da mercoledì 21 ottobre. La distribuzione riprenderà poi martedì 27 ottobre e mercoledì 28 ottobre. In tutte e quattro le giornate il Greenpoint sarà aperto con orario continuato dalle 8.30 alle 14, consentendo così agli utenti di organizzarsi nell'arco della mattinata.

Per il ritiro del materiale sono previste precise modalità. L'intestatario della TARI dovrà presentarsi personalmente munito del proprio codice fiscale, così da consentire agli operatori di verificare correttamente l'utenza e consegnare la relativa dotazione. Qualora l'intestatario non possa recarsi al PalaBigauda, sarà comunque possibile delegare un'altra persona. In questo caso il delegato dovrà presentare l'apposito modulo di delega compilato e firmato, accompagnato da una copia del codice fiscale dell'intestatario della TARI. Una procedura pensata per permettere anche a chi è impossibilitato a raggiungere personalmente il Greenpoint di ricevere regolarmente il proprio kit.

Dopo le quattro giornate dedicate alla prima distribuzione, il servizio proseguirà comunque. A partire da giovedì 29 ottobre, infatti, la consegna dei kit continuerà presso il Greenpoint di Teknoservice, negli orari di apertura previsti. L'indicazione fornita agli utenti è però quella di approfittare, per quanto possibile, delle giornate del 20, 21, 27 e 28 ottobre, organizzate appositamente per la distribuzione iniziale. In questo modo sarà possibile distribuire le presenze e ridurre il rischio di code e attese nei giorni successivi, quando il servizio entrerà nella fase ordinaria.

Il passaggio alle ecoisole informatizzate rappresenta dunque un cambiamento significativo nelle abitudini quotidiane di cittadini e attività economiche di Camporosso. Per questo Teknoservice invita l'utenza a informarsi preventivamente sulle nuove modalità di conferimento e a prestare attenzione alle indicazioni che saranno fornite durante gli incontri. La conoscenza delle procedure di accesso, l'utilizzo corretto della tessera e dei sacchetti con QR Code e il rispetto delle modalità di conferimento saranno elementi fondamentali per garantire il buon funzionamento del nuovo sistema.

Per accompagnare cittadini e attività anche dopo l'avvio della nuova modalità di raccolta, Teknoservice ha inoltre messo a disposizione diversi canali di assistenza. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Numero Verde 800.508.999, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, oppure scrivere all'indirizzo bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com. Ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili anche sul sito ufficiale di Teknoservice. I diversi strumenti di contatto consentiranno agli utenti di ricevere indicazioni sulle procedure e di chiarire eventuali dubbi legati alla fase di transizione.

Infine, viene raccomandato a cittadini e attività di scaricare gratuitamente l'app Junker, disponibile per dispositivi Android e iOS. L'applicazione rappresenta uno strumento aggiuntivo per rimanere aggiornati sulle modalità di raccolta e sulle novità che riguardano il territorio. In una fase di cambiamento come quella che interesserà Camporosso, poter consultare direttamente dal proprio smartphone le informazioni sul servizio potrà aiutare gli utenti a familiarizzare con le nuove procedure. Il nuovo sistema delle ecoisole entrerà così progressivamente nelle abitudini quotidiane, accompagnato da una fase informativa e dalla distribuzione delle dotazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti.