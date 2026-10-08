Ventimiglia guarda all’Europa: sette progetti Horizon per innovazione, sicurezza e ambiente

Ventimiglia punta con decisione sulle opportunità offerte dai programmi europei Horizon Europe, con una partecipazione a sette diverse proposte progettuali che spaziano dalla sicurezza dell'intelligenza artificiale alla partecipazione civica, dalla protezione del patrimonio culturale all'adattamento ai cambiamenti climatici, fino all'economia circolare. La Giunta comunale, con la deliberazione numero 167 del 29 settembre 2026, ha infatti formalizzato l'adesione ai progetti AIGIS, ELECTRA, PERSONA, HERALD, BIOHERIT, DEMOS e FLYWAY, autorizzando gli uffici comunali a procedere con gli adempimenti necessari. L'obiettivo è mettere il territorio a disposizione come sito pilota, dimostrativo o di sperimentazione, intercettando al tempo stesso risorse europee per attività di interesse pubblico.

Nel complesso, le proposte prevedono per il Comune contributi finanziari che, sulla base della documentazione progettuale attualmente disponibile, arrivano a circa 1,56 milioni di euro. Si tratta tuttavia di importi ancora legati agli esiti delle procedure europee di valutazione e approvazione e che potranno quindi essere aggiornati o rimodulati. La stessa delibera precisa che ruoli, contributi e modalità di partecipazione saranno definiti nei documenti progettuali definitivi, nei grant agreement e negli eventuali accordi di partenariato. Per alcuni progetti, inoltre, la quantificazione economica è ancora in fase di definizione. La partecipazione non comporterà quindi automaticamente l'acquisizione delle somme indicate, che saranno determinate sulla base degli atti successivi.

Il primo progetto è AIGIS, nell'ambito della call Horizon CL3-2026-02-CS-ECCC-02, nel quale Ventimiglia è indicata come "Partner pilot 4", con il ruolo definitivo ancora da confermare tra beneficiario pieno ed entità affiliata. Il progetto punta alla sperimentazione e validazione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale sotto il profilo della sicurezza e della resilienza. Tra gli ambiti indicati figurano un assistente civico multilingue, la protezione da attacchi di prompt injection, i rischi legati al poisoning dei sistemi RAG e la sicurezza nell'esecuzione degli strumenti. Per il Comune è previsto un contributo di 330 mila euro, con finanziamento indicato nella misura del 100%.

C'è poi ELECTRA, che vede Ventimiglia come sito pilota nella call Horizon CL2-2026-01-DEMOCRACY-08. In questo caso la sperimentazione riguarda soluzioni di e-voting sicuro, con particolare attenzione alla segretezza del voto, alla resistenza alla coercizione e ai fenomeni di FIMI, ovvero le interferenze e manipolazioni delle informazioni provenienti dall'esterno. Il Comune sarà coinvolto anche nella verifica della compatibilità delle soluzioni con la normativa italiana e con il GDPR, attraverso attività di consultazione informativa, living lab e co-partecipazione. Il contributo previsto ammonta a 228.750 euro, anche in questo caso con finanziamento indicato al 100%.

Strettamente collegato al tema della partecipazione digitale è PERSONA, nel quale Ventimiglia avrà il ruolo di Co-Lead pilot B. Il progetto, inserito nella call Horizon CL3-2026-02-CS-ECCC-03, prevede attività legate all'e-voting e alla consultazione civica attraverso l'EUDI wallet, con sistemi per verificare in forma anonima l'eleggibilità, prevenire il doppio voto e utilizzare credenziali rispettose della privacy. È inoltre prevista una particolare attenzione alla sicurezza post-quantum. Per PERSONA il contributo indicato per il Comune è di 102 mila euro, comprensivi dei costi indiretti forfettari quantificati nella misura del 25%.

Un altro filone riguarda invece il patrimonio culturale e i cambiamenti climatici. Con il progetto HERALD, inserito nella call Horizon MISS-2026-01-CLIMA-05, Ventimiglia sarà sito dimostrativo e pilota per un "Heritage early action protocol", destinato alla protezione del patrimonio culturale dagli effetti di alluvioni ed eventi climatici estremi. Il progetto richiama espressamente il territorio della Val Roya e gli eventi collegati alla tempesta Alex, prevedendo soglie di allerta, attività con la Protezione civile, esercitazioni e coinvolgimento della comunità. Il contributo previsto è di 220 mila euro. Sullo stesso ambito si muove BIOHERIT, sempre nella call dedicata al clima, con Ventimiglia indicata come sito pilota in via di definizione e un contributo previsto di 250 mila euro per sperimentare soluzioni bioculturali e nature-based.

La partecipazione civica torna al centro di DEMOS, progetto della call Horizon CL2-2026-01-DEMOCRACY-09, nel quale Ventimiglia sarà sito pilota. L'attività prevista punta a sperimentare nuove forme di partecipazione attraverso una consulta giovanile e un consiglio dei giovani cittadini, con l'obiettivo di testare strumenti e modalità di coinvolgimento della popolazione nei processi civici. Per questa proposta la cifra indicata è di 207.500 euro, ma la stessa amministrazione precisa che l'importo è attualmente in corso di definizione. L'ultimo dei sette progetti è FLYWAY, della call Horizon CL6-2026-01-CIRCBIO-04, nel quale il Comune sarà partner.

FLYWAY punta invece sull'economia circolare e sul riuso dei tessili a fine vita, attraverso un sistema territoriale che comprende conferimento differenziato, una rete di riparatori, una stazione per la valutazione dei capi e un'applicazione destinata ai cittadini. Il progetto prevede anche la misurazione degli impatti, la definizione di un modello economico e il supporto alle scelte in materia di EPR, la responsabilità estesa del produttore. Per Ventimiglia è indicato un contributo di 220 mila euro, anche se la quantificazione definitiva è ancora in corso.

La delibera stabilisce inoltre che le sperimentazioni che coinvolgeranno cittadini, dati personali, sistemi di voto elettronico e intelligenza artificiale dovranno essere realizzate nel pieno rispetto della normativa applicabile, con particolare attenzione a protezione dei dati, sicurezza informatica, accessibilità, trasparenza e trattamento delle informazioni. Il Sindaco Flavio Di Muro, o un suo delegato, è stato autorizzato a sottoscrivere dichiarazioni di partenariato, cooperation agreement e ogni altro documento necessario. Gli eventuali impegni finanziari a carico del Comune saranno invece assunti con successivi provvedimenti, subordinatamente all'approvazione e al finanziamento dei singoli progetti. La Giunta ha infine dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile.