Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Vallecrosia al Mare si tinge di rosa (Foto)

Vallecrosia al Mare si tinge di rosa. La fontana, le fioriere, la piazzetta della stazione e i punti rappresentativi della città dal 1° ottobre si sono illuminati di rosa in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Ottobre Rosa è, infatti, un appuntamento dedicato a sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce per vincere uno dei tumori femminili più diffusi e devastanti: una battaglia che LILT porta avanti da sempre e che quest’anno vede anche il restyling dello storico fiocchetto rosa, simbolo storico della campagna.

LILT for Women - Campagna Nastro Rosa è l’iniziativa che invita tutte le donne a rivolgersi al numero verde SOS LILT 800 998877 per ricevere informazioni e prenotare una visita senologica gratuita presso il più vicino ambulatorio LILT aderente. "Un appuntamento che si rinnova dal 2014 per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della ricerca" - dice il sindaco Fabio Perri - "Complimenti alla LILT per il lavoro quotidiano svolto con il suo presidente Costanza Pireri".