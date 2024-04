Ventimiglia, domenica al Monaco Ports Cala del Forte la performance artistica "ONDA-TE di Musica e Poesia"

E' in programma domenica 28 Aprile alle ore 19.00 al Monaco Ports Cala del Forte di Ventimiglia la performance artistica "ONDA-TE di Musica e Poesia" che LIBER THEATRUM proporrà come FINISSAGE per chiudere in maniera inusuale la bella mostra "ONDA-TE" che il noto fotografo intemelio Saverio CHIAPPALONE ha allestito in questi giorni nelle sale che si affacciano sul caratteristico porto circolare ventimigliese.

Un modo originale per suggellare una ricca selezione di scatti dedicati al nostro mare, e alle ONDE in particolare, assolutamente da non perdere per le innumerevoli suggestioni ed emozioni che sanno suscitare. Prendendo spunto dalle numerose immagini immortalate, con le stesse si intrecceranno musica e parole di poeti e scrittori di Liguria di Ponente, ma non solo, oltre a citazioni e aforismi. Il tutto in un'ambientazione unica, ricreando quella magia che solo chi al mare dedica sguardi sinceri e vero ascolto riesce a cogliere, emozionandosi ogni volta.

Quando FOTOGRAFIA MUSICA e POESIA si incontrano! Le splendide foto di Saverio CHIAPPALONE. Le note musicali di Francesco CRIMINISI. Le voci poetiche di LIBER THEATRUM di Ambra MORETTO, Barbara PIOMBO, Jacqueline VENEZIANO, Mimma PALUMBO. Performance artistica a cura di Diego MARANGON.

INFO: 338 6273449 - liber.theatrum@gmail.com - WWW.LIBERTHEATRUM.COM