A Bordighera la proiezione di 'Totem – il mio sole' della regista messicana Lila Avilés

Il premiatissimo film Totem – il mio sole della regista messicana Lila Avilés verrà proiettato giovedì 2 maggio alla Sala Liberty del Cinema Olimpia di Bordighera.

L’associazione Oltre il Cristallo propone due proiezioni in lingua italiana: alle 18 e alle 21, per un film che trasporterà il pubblico in sala in un’atmosfera magica e sospesa, che apre una finestra sulle tradizioni e i riti di passaggio della cultura messicana. La vita e la morte sono trattate come due elementi che si alternano, combinano e oppongono, come la luce e il buio o il giorno e la notte. Una riflessione sul trascorrere del tempo e la percezione che gli esseri umani possano affrontarla al meglio se in comunione con le persone che amano. Il fil è un ritratto di famiglia vissuto attraverso gli occhi di Sol, una bambina di sette anni, con il suo piccolo mondo costellato di amore, arte e folklore, dove un imminente addio si trasforma in un ricordo meraviglioso.

Nell’intervallo fra le due proiezioni, alle 19.45, è convocata l’assemblea ordinaria dell'associazione Oltre il Cristallo alla quale tutti i soci sono invitati a partecipare.