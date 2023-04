La biblioteca della scuola Soleri di Taggia intitolata a Matteo Bolla, il suo ricordo consegnato per sempre alla comunità (foto e video)

Con l'intitolazione a Matteo Bolla della biblioteca della scuola G.B. Soleri di Taggia, il ricordo di questo ragazzo sarà per sempre vivo nella comunità. È il messaggio che riecheggia nella cerimonia di intitolazione avvenuta stamani presso la scuola primaria. Video servizio

Matteo Bolla Matteo Bolla è stato un ex alunno di questo plesso. La comunità oggi gli ha reso omaggio ancora una volta a quasi 16 anni da quella tragica notte di luglio 2007, quando il 15enne morì in un incidente a Sanremo.

Da allora i genitori di Matteo, Licia Albini e Riccardo Bolla hanno fondato una associazione che porta il nome del figlio. In questi anni è stato fatto tanto per ricordare Matteo attraverso iniziative sociali, incontri, manifestazioni e anche tante donazioni. La tragedia che colpì questa famiglia causò profondo lutto e costernazione a Sanremo dove Matteo era molto conosciuto e amato ma soprattutto a Taggia dove era cresciuto e viveva.

L’intitolazione della biblioteca della scuola Soleri è stata salutata con commozione dai genitori di Matteo Bolla e dalle autorità presenti. Una iniziativa partita dalla scuola e di cui si è fatta portavoce la dirigente Anna Maria Fogliarini che come accaduto per Tiziano Chierotti nella scuola Mazzini di Levà, aveva avanzato la proposta di intitolazione al Comune circa un anno fa. L’amministrazione comunale del sindaco Mario Conio aveva accolto subito l'idea ed effettuati i naturali passaggi burocratici si è arrivati alla cerimonia odierna. Tra i presenti anche il vicesindaco Espedito Longobardi e gli assessori Barbara Dumarte e Manuel Fichera. Gli interventi delle autorità e dei genitori di Matteo Bolla

"La forza educante della scuola è sicuramente la biblioteca. È il cuore pulsante della scuola. - ha sottolineato la dirigente Fogliarini - È qui che si svolgono una serie di attività finalizzate alla crescita dei ragazzi. Non ho conosciuto Matteo ma mi sono confrontata con la sua maestra. Mi ha raccontato di un ragazzo intraprendente, estroso, innamorato della vita. Penso che tutto quello che farà la nostra biblioteca a lui sarebbe piaciuto molto".

"Conosco la famiglia di Matteo, sono amici. Ho avuto il privilegio da sindaco di affiancarli in questi anni in tante iniziative, bellissime. - ha ricordato Mario Conio - Da una parte però c'è un dolore che secondo me non risolveranno mai. È bene dirlo, noi parliamo di gioia, però loro portano un fardello pesantissimo. Immenso è il valore della loro capacità di aver trasformato un dolore fortissimo in una opportunità di crescita per tutti noi. Oggi, domani, tra 20 anni, quando noi non ci saremo più, il nome di Matteo sarà legato per sempre alla nostra comunità".

"Grazie all'associazione Matteo Bolla si è fatto molto per gli ospedali, per i bambini e i ragazzi in generale. - ha rimarcato l'assessore all'istruzione Manuel Fichera - È un segno tangibile che Matteo è ancora qua con noi. Non è importante quanto è lungo il cammino che si percorre ma cosa si coltiva in questo cammino".

Commosso il grazie arrivato dalla famiglia di Matteo che ha donato numerosi libri ai bimbi della Soleri. "L'Associazione per noi è stato un salvagente che ha cercato in tutti i modi di non farci crollare. - ha detto Licia Albini - I nostri ragazzi sono portatori sani di emozioni. Vi sprono a mantenere queste emozioni e a farle crescere dentro di voi, con l'amicizia, l'amore e la solidarietà"

"Dal lavoro degli insegnanti si determinano il carattere e la formazione di questi bambini che sono una meraviglia. - ha aggiunto Riccardo Bolla - Oggi è stata una emozione fortissima e vorrei abbracciarvi tutti. Siete stati una comunità gentile e generosa e ve ne saremo sempre grati". Una foto e una lettera per ricordare per sempre Matteo Bolla

Invitato alla cerimonia anche Rosario Michero, ex dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Taggia. Era in carica in quel 2007 e tra l'altro all'interno della biblioteca è stata appesa una foto che lo ritrae mentre premia Matteo Bolla, durante la cerimonia per i bambini che finivano il ciclo di scuola elementare.



"Quando ho lasciato questa scuola il 31 agosto del 2011, non ce l'ho più fatta a mettere piede nemmeno nel cortile. Oggi sono qua perchè quel 2007, maledetto, ci aveva colpito anche all'interno di questo edificio e per la amicizia che da tanti anni mi lega ai genitori di Matteo. - ha detto Michero - Quando ho saputo di Matteo nel 2007, francamente, non me lo ricordavo, nel mio ufficio non era mai entrato quindi era sicuramente un bravo ragazzo. Però conoscevo già bene i suoi genitori. Sono contento di essere venuto qui oggi, ho sentito belle parole ed è giusto fare per questo i complimenti alle insegnanti. Tra le cose dette, una mi ha colpito molto, questa biblioteca dedicata a questo ragazzo sconfigge il dolore della morte perchè ce lo porteremo sempre con noi nel nostro cuore".

La biblioteca ha ricevuto la benedizione da Don Nuccio. Poi è stata scoperta la targa con incisa una foto di Matteo Bolla e una sua frase 'Mettere il cuore in ogni cosa'. Inoltre all'interno della sala lettura oltre alla foto è stata appesa anche una lettera scritta da Matteo, proprio intorno ai 15 anni. Uno scritto che riassume bene chi fosse.