Vigili del fuoco e Protezione civile in azione, in serata, per spegnere un incendio boschivo che sembra essere divampato in località Peidaigo, a Ventimiglia.

Il tempestivo intervento degli uomini del 115, aiutati dai volontari della Protezione civile e Aib L. Veziano di Ventimiglia, ha contribuito a spegnere in poco tempo le fiamme prima che potessero propagarsi.

Non è la prima volta che la squadra della Protezione civile, in caso di incendi boschivi, affianca i vigili del fuoco.