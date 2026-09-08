Caldo e afa verso la fine nel Ponente: da domani calano le temperature, in arrivo piogge e temporali

Sta per terminare il nuovo periodo caratterizzato da temperature elevate e alta umidità che ha interessato anche la provincia di Imperia. La giornata di oggi, martedì 8 settembre, sarà infatti ancora in gran parte stabile, con il sole protagonista soprattutto nelle prime ore e temperature massime previste attorno ai 28 gradi nella nostra provincia. L'umidità resterà su valori alti e, nelle ore pomeridiane, sui rilievi potranno svilupparsi alcune nubi cumuliformi. Il vero cambiamento è però atteso dalla sera, quando inizierà a farsi sentire l'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Da domani, mercoledì 9 settembre, il quadro meteorologico è destinato a cambiare in modo più evidente. Secondo le previsioni del Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge e temporali sparsi legati proprio all'approssimarsi della perturbazione atlantica. Per Imperia la probabilità di precipitazioni è indicata tra il 50 e il 70%, mentre sul resto della regione i valori salgono anche al 70-90%.

Il passaggio perturbato porterà anche un deciso calo delle temperature. Nel capoluogo provinciale sono previste una minima di 25 gradi e una massima di 28, mentre nelle zone interne i valori saranno sensibilmente più bassi: a Pieve di Teco, ad esempio, la minima prevista è di 17 gradi con una massima di 29. In generale, comunque, il bollettino segnala temperature in deciso calo e conferma la possibilità di fenomeni temporaleschi, con locali raffiche di vento associate ai temporali. Il ritorno della pioggia rappresenta dunque una delle principali novità dei prossimi giorni, ma sulla quantità e sulla distribuzione delle precipitazioni resta ancora una certa incertezza. Da ARPAL fanno sapere che, al momento, i modelli matematici non sono ancora sufficientemente chiari per consentire una previsione precisa sull'evoluzione delle precipitazioni dei prossimi giorni. Sarà quindi necessario attendere i prossimi aggiornamenti per capire con maggiore dettaglio dove e con quale intensità potranno verificarsi i fenomeni.

Il cambiamento non si esaurirà necessariamente nella giornata di domani. La tendenza elaborata da ARPAL indica infatti per giovedì 10 settembre nuvolosità sparsa con locali precipitazioni, mentre per venerdì 11 sono previste ancora nuvole e precipitazioni, con temperature stazionarie o in lieve calo. Anche sabato 12 settembre potrebbe presentare un'alternanza tra nuvole e sole accompagnata da locali piogge. Solo domenica 13 il quadro dovrebbe orientarsi verso condizioni più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso, anche se l'affidabilità delle previsioni oltre le 72 ore resta bassa. Per la provincia di Imperia, quindi, quella di oggi potrebbe essere una delle ultime giornate del periodo caldo e afoso. Il passaggio dalla stabilità all'instabilità sarà progressivo: prima l'aumento della nuvolosità dalla sera, poi mercoledì piogge e temporali e un generale abbassamento delle temperature. Anche il mare, inizialmente poco mosso, è previsto in aumento fino a mosso sui capi esposti del Ponente nel corso della giornata di domani.

Resta dunque da seguire l'evoluzione nelle prossime ore, soprattutto per quanto riguarda l'effettiva localizzazione e intensità delle precipitazioni. I prossimi bollettini ARPAL permetteranno di definire meglio uno scenario che, per ora, appare ancora incerto sotto il profilo quantitativo. L'indicazione generale, però, è chiara: dopo il caldo e l'umidità di questi giorni, da domani la Liguria e il Ponente entreranno in una fase più fresca e instabile.