Meteo, il caldo dà tregua: in provincia di Imperia arriva il cambio di stagione, ma resta bassa la probabilità di forti temporali

Dopo giorni di caldo torrido, temperature elevate e afa, anche la provincia di Imperia si prepara a una decisa svolta delle condizioni meteorologiche. Il promontorio anticiclonico sta infatti cedendo sotto la spinta della saccatura presente sull'Europa Occidentale, che convoglia verso la Liguria aria più umida e instabile. Per la giornata di domani, mercoledì 9 settembre, Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali dalle 8 alla mezzanotte nelle zone B, C, D ed E, mentre la Zona A, che comprende il Ponente ligure e quindi la provincia di Imperia, resta fuori dall'allerta con una bassa probabilità di temporali forti. Il peggioramento sarà comunque il segnale più evidente di un cambio di scenario ormai prossimo.

Sul territorio imperiese, dunque, non è prevista l'allerta gialla, ma il quadro meteorologico sarà comunque più instabile rispetto alle giornate appena trascorse. L'avviso regionale indica per la Zona A una bassa probabilità di temporali forti, mentre potranno verificarsi precipitazioni e fenomeni localmente più intensi. Particolare attenzione anche al vento: sono previsti rinforzi fino a localmente forti da sudovest lungo la costa del Ponente, con possibili raffiche temporalesche. Una situazione che potrebbe interessare quindi anche il tratto costiero compreso tra Ventimiglia, Sanremo, Imperia e il resto del Ponente, pur in un contesto di rischio inferiore rispetto al Centro-Levante.

La novità più importante, soprattutto dopo l'ultima fase caratterizzata da temperature decisamente elevate, sarà però il calo termico. L'aria più fresca in ingresso contribuirà infatti a interrompere la lunga parentesi di caldo intenso e afa che ha accompagnato questi giorni di fine estate, in linea con quanto sta accadendo in gran parte d'Italia. Non sarà ancora un passaggio completamente netto verso condizioni autunnali, anche perché l'umidità resterà ancora medio-alta e potrà mantenere qualche situazione di disagio fisiologico nelle aree urbane e nelle vallate meno ventilate. Ma il cambio di passo sarà evidente, con valori termici destinati a scendere.

È, in sostanza, il primo vero assaggio dell'autunno, che dal punto di vista astronomico scatterà ufficialmente tra pochi giorni. Il calendario ci dice ancora estate, ma il quadro atmosferico comincia a raccontare una storia diversa: l'anticiclone arretra, arrivano correnti più fresche e aumenta l'instabilità. Anche giovedì 10 settembre la provincia di Imperia potrà essere interessata da una residua instabilità, con bassa probabilità di temporali forti e possibili fenomeni localizzati. La tendenza indicata da Arpal è però verso un'attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di giovedì, lasciando spazio a un progressivo miglioramento.

Per la provincia di Imperia la situazione, quindi, sarà da seguire soprattutto per piogge, vento e possibili temporali localizzati, senza però il livello di criticità previsto sul Centro-Levante. Arpal segnala comunque la possibilità, in occasione dei fenomeni più intensi, di grandine, fulmini, isolate raffiche di vento, piccoli smottamenti e allagamenti localizzati, invitando a osservare le opportune norme di autoprotezione. Il messaggio più significativo resta però quello legato alla temperatura: dopo la lunga parentesi di caldo e afa, la stagione cambia marcia. E mentre l'estate si avvia verso le ultime settimane, l'autunno è ormai pronto a bussare alla porta anche del Ponente ligure.