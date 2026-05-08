La scuola di Camporosso Capo riceve la Bandiera Verde Eco-Schools 2026 (Foto)

Il plesso scolastico “Padre Santo” di Camporosso Capo riceve la Bandiera Verde Eco-Schools 2026. L’Amministrazione comunale di Camporosso esprime "grande soddisfazione e orgoglio per il prestigioso riconoscimento conferito al plesso scolastico 'Padre Santo' di Camporosso Capo, dove ieri pomeriggio si è svolta la cerimonia di consegna della Bandiera Verde Eco-Schools 2026, assegnata dalla Foundation for Environmental Education. Per l’undicesimo anno consecutivo, la scuola dell’infanzia e primaria della nostra città ottiene questo importante riconoscimento internazionale, testimonianza concreta dell’impegno profuso nella promozione di comportamenti sostenibili e nella diffusione della cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente".

"Il percorso educativo di quest’anno dal titolo 'Il giardino delle meraviglie' ha coinvolto attivamente alunne e alunni in un’esperienza partecipata e creativa, capace di coniugare sensibilità ambientale, spirito di collaborazione e fantasia. I lavori realizzati dimostrano ancora una volta il valore del percorso intrapreso e la straordinaria capacità delle giovani generazioni di interpretare con entusiasmo e consapevolezza i temi della sostenibilità" - sottolinea il sindaco Davide Gibelli - "A nome dell’intera Amministrazione comunale desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti alle ragazze e ai ragazzi per l’impegno, la sensibilità e la creatività dimostrati. Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità e conferma l’importanza di investire nell’educazione ambientale e nella formazione delle nuove generazioni".