Sanremo, futura gestione di Pian di Poma: incontro dell'Amministrazione con Sanremese Calcio e Virtus Sanremese

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager, l’assessore allo sport Alessandro Sindoni e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella hanno incontrato i rappresenti delle società Sanremese Calcio e Virtus Sanremese, nelle persone dei rispettivi presidenti Alessandro Masu e Gian Luca Moroni accompagnati dai propri dirigenti.

La riunione era propedeutica alla definizione dell’iter amministrativo che riguarderà l’assegnazione degli spazi sportivi di Pian di Poma, la cui concessione in essere scadrà a breve. Le due società, nei mesi scorsi, avevano già prospettato l’interesse a presentare in project financing relativo alla ristrutturazione degli spazi oggetto di concessione, con particolare riferimento alla realizzazione di una tribuna coperta.

Il sindaco Mager e gli assessori Sindoni e Donzella hanno spiegato che, in base alle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, l’iter che sarà adottato non riguarderà un project financing ma un bando di gara per la gestione dell’area sportiva.

“Negli ultimi anni Pian di Poma ha beneficiato di finanziamenti pubblici molto importanti, alcuni anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, che hanno permesso la riqualificazione del nuovo campo sintetico, la realizzazione gli spogliatoi, del campo a 9 dell’area ludica retrostante – dichiara il sindaco Alessandro Mager - Per questo abbiamo scelto di non percorrere la strada del project financing, ma quella di continuare ad investire direttamente sulla struttura per completare quello che ormai è considerato un vero polo sportivo d’eccellenza”.

“Facendoci noi carico dell’intervento sulla tribuna, che valuteremo con il prossimo avanzo di amministrazione, andremo a completare la definizione di una struttura che rappresenterà un punto di riferimento nel panorama calcistico regionale – aggiunge l’assessore allo sport Alessandro Sindoni - Questo permetterà poi di procedere con un bando di gara che ci consentirà di premiare non l’investimento ma l’offerta sportiva migliore. Questo iter amministrativo permetterà quindi di alzare i criteri qualitativi dell’offerta a base di gara, a beneficio di tutti i ragazzi e gli adulti che ogni giorno frequentano e vivono quell’area”.

“L’Amministrazione Comunale crede molto nello sviluppo di Pian di Poma, dove sono già state investite numerose risorse – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - La realizzazione della nuova tribuna con interventi a corredo, quali bagni e locali accessori, permetterà un ulteriore salto di qualità per un’area divenuta ormai un punto di riferimento sportivo”.