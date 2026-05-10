Festa dell’Europa, Camporosso inaugura una panchina azzurra (Foto)

Camporosso inaugura una panchina azzurra accanto al monumento dei caduti.

"In occasione della Festa dell’Europa, abbiamo inaugurato una panchina azzurra accanto al monumento dei caduti di Camporosso, simbolo di memoria, pace e speranza" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Abbiamo scelto questo luogo perché il ricordo dei conflitti del passato continui a ricordarci il valore della libertà, del dialogo e dell’unità tra i popoli".

"L’Europa vive ogni giorno nei gesti di solidarietà, partecipazione e rispetto che ci uniscono come comunità" - dice il primo cittadino - "Un grazie di cuore va a Mulino Lab, alla Scuola di Pace, al gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. e al Movimento Federalista Europeo per aver reso possibile questa bellissima iniziativa".