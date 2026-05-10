Festa della Mamma, il pensiero del Centro Aiuto alla Vita di Sanremo

Accanto alle mamme e alle future mamme, ogni giorno. In occasione della Festa della Mamma, il Centro Aiuto alla Vita di Sanremo desidera rivolgere un augurio speciale a tutte le mamme.

"Un pensiero sincero a chi ogni giorno si prende cura dei propri figli con amore, forza e coraggio, spesso affrontando difficoltà silenziose che la società tende ancora troppo spesso a sottovalutare" - dice il Centro Aiuto alla Vita di Sanremo - "Essere madre oggi significa portare sulle spalle responsabilità immense. Sempre più donne devono conciliare lavoro, famiglia, educazione dei figli, gestione della casa e difficoltà economiche, senza poter contare su una rete di sostegno adeguata. Molte mamme rinunciano a opportunità lavorative o si trovano costrette a lasciare il lavoro dopo la nascita di un figlio per la mancanza di servizi accessibili, aiuti concreti o orari compatibili con la vita familiare".

"Accanto a questo esiste una fatica educativa sempre più forte: crescere un figlio oggi richiede presenza, tempo, ascolto e strumenti, ma tante famiglie vivono isolate, senza supporto quotidiano e senza riferimenti educativi stabili. A questo si aggiungono fragilità economiche, solitudini, paure, difficoltà psicologiche e, in alcuni casi, situazioni di violenza o forte disagio sociale" - sottolinea il Centro Aiuto alla Vita di Sanremo - "Da 31 anni il Centro Aiuto alla Vita sceglie di stare accanto alle mamme proprio nei momenti più delicati della loro vita. Lo fa attraverso una rete fatta di volontariato, figure educative, professionisti, operatori e collaboratori che ogni giorno mettono competenze, ascolto e umanità al servizio delle famiglie. Psicologi, educatori, consulenti, volontari e professionisti lavorano insieme per offrire sostegno concreto alle donne e ai bambini che attraversano momenti di fragilità".

"Accanto ai progetti educativi, al sostegno alla genitorialità, alle attività per l’infanzia e ai percorsi contro la povertà educativa, il Centro opera anche attraverso la propria Casa di Accoglienza Miracolo della Vita, uno spazio protetto in cui mamme e bambini possono trovare accoglienza, sicurezza e una possibilità di ripartenza" - afferma il Centro Aiuto alla Vita di Sanremo - "La missione del Centro non è soltanto offrire un aiuto materiale ma restituire dignità, fiducia e speranza. Perché dietro ogni mamma aiutata c’è un bambino che cresce con maggiori possibilità, una famiglia che può ritrovare equilibrio e una comunità che diventa più umana".

"In questa Festa della Mamma vogliamo celebrare tutte le mamme: quelle che sorridono anche nella fatica, quelle che lavorano senza fermarsi mai, quelle che stanno cercando di rialzarsi, quelle che affrontano ogni giorno mille difficoltà senza smettere di amare. A tutte loro va il nostro grazie" - dichiara il Centro Aiuto alla Vita - "Auguri a tutte le mamme, che possiate sentirvi sostenute, ascoltate e mai sole".