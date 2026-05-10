'Insieme per Nessy', Taggia si mobilita per la giovane madre bloccata in Egitto: “Qui per dare voce a una storia devastante” (Foto e video)

Una giornata di musica e solidarietà trasformata in un forte momento di sensibilizzazione pubblica su una vicenda che continua a scuotere il Ponente ligure. Al Mercato Coperto di Taggia si è svolta la manifestazione benefica “Insieme per Nessy”, organizzata dall’associazione “Piccola Goccia” per sostenere Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto insieme alla figlia Aisha e oggi al centro di un caso che nelle ultime settimane ha assunto rilevanza nazionale.

Tra musica dal vivo, interventi pubblici e momenti di riflessione, l’iniziativa ha riunito volontari, artisti, associazioni e cittadini. Sul palco si sono alternati musicisti e band del territorio, ma soprattutto parole forti, che hanno riportato al centro la situazione vissuta dalla giovane madre.

A spiegare il senso della manifestazione sono state le organizzatrici Alexia Gaetani e Franca Lanteri: “Tutti i volontari si sono uniti in questo mare di solidarietà. Questa volta, a differenza degli anni scorsi, abbiamo scelto un tema più difficile. Molti non hanno capito e letto la vera storia di questa vicenda. La nostra idea è far comprendere cosa sta succedendo a Nessy e Aisha: siamo qui per sensibilizzare, aiutare questa ragazza e fare qualcosa per la sua famiglia”.

Nel corso della serata è stato ricordato anche il padre di Nessy, Gianpaolo Guerra, musicista conosciuto nel Ponente per aver fatto parte di diverse band tra gli anni Ottanta e Novanta. Da mesi, insieme alla moglie, sta seguendo la vicenda della figlia e della nipote direttamente dall'Egitto.

Durante la presentazione dell’evento è intervenuto anche il consigliere comunale di Sanremo Vittorio Toesca, che ha ricordato il percorso istituzionale avviato sul caso. “Nel 2024, insieme all’avvocata Agata Armanetti, abbiamo portato in Consiglio comunale a Sanremo un ordine del giorno votato all’unanimità per favorire una positiva risoluzione di questa brutta storia”, ha spiegato. “Siamo rimasti sempre in contatto e ci saranno numerose iniziative a sostegno della causa di Nessy Guerra”.

Particolarmente intenso e partecipato l’intervento dell’avvocata Agata Armanetti, da anni impegnata sul fronte della violenza di genere e oggi vicina alla famiglia Guerra. Nel ripercorrere il proprio percorso professionale, Armanetti ha ricordato la nascita, nel 2007, dello sportello antiviolenza del Comune di Sanremo e il lungo lavoro svolto accanto alle donne vittime di abusi. “Per quasi vent’anni sono stata l’avvocata di riferimento del centro antiviolenza provinciale”, ha spiegato, sottolineando però come spesso “il dopo sia ancora peggio del prima e del durante”. L’avvocata ha raccontato anche il momento in cui la madre di Nessy si presentò nel suo studio chiedendo aiuto: “Mi disse che sua figlia era in Egitto ed era praticamente prigioniera del marito violento. In quel momento ho capito che ci trovavamo davanti a una situazione devastante”.

Nel suo lungo intervento, Armanetti ha poi ricostruito alcuni passaggi della vicenda, soffermandosi sul contesto giudiziario egiziano e sulle accuse rivolte alla giovane sanremese. “In Egitto il reato di adulterio esiste ancora e una donna rischia fino a due anni di carcere”, ha ricordato. Secondo quanto riferito dall’avvocata, Nessy sarebbe fuggita nel novembre 2023 dopo episodi di violenza e maltrattamenti, trovando rifugio in un villaggio turistico. Da lì sarebbe nata la denuncia dell’ex marito. “La legge egiziana prevede che l’adulterio debba essere colto in flagranza, ma in questo caso sarebbero stati ascoltati testimoni che avrebbero dichiarato il falso dopo essere stati pagati”, ha affermato. Armanetti ha inoltre raccontato le condizioni del breve periodo di detenzione vissuto dalla giovane madre, descrivendo carceri sovraffollate e situazioni di forte degrado: “Non parliamo delle carceri italiane, ma di realtà dove decine di persone vivono ammassate in pochissimi metri quadrati”.

L’avvocata ha quindi allargato il discorso al tema più generale della violenza di genere e delle disparità ancora presenti, anche nei sistemi giudiziari. “Abbiamo un impianto normativo molto avanzato, ma continuiamo a contare le vittime alla fine dell’anno”, ha detto rivolgendosi al pubblico. “Nei processi non basta avere ragione, bisogna riuscire a dimostrarla. E quando la parola di una donna vale meno di quella di un uomo, anche davanti a comportamenti evidenti e documentati, significa che siamo ancora molto indietro”.