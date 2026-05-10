Santo Stefano al Mare inaugura il nuovo Ufficio di Prossimità per avvicinare i cittadini ai servizi giudiziari

A partire dal 14 maggio 2026, a Santo Stefano al Mare sarà operativo il nuovo Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari, ospitato nella sede distaccata del Comune in via Lungomare C. D’Albertis 4. Lo sportello offrirà supporto informativo ai cittadini e consentirà il deposito telematico degli atti di volontaria giurisdizione destinati al Tribunale, con l’obiettivo di rendere più semplice e accessibile il rapporto tra utenza e sistema giudiziario.

L’inaugurazione è prevista per il 12 maggio alle ore 11, alla presenza della presidente del Tribunale di Imperia Rossella Atzeni, della responsabile regionale del progetto Elisa Lidonnici, del Sindaco e dell’assessore ai servizi sociali del Comune.

L’ufficio sarà aperto su appuntamento nei seguenti orari:

Lunedì 14.30–16.30

Giovedì 09.00–11.00

Tra i servizi offerti: informazioni e assistenza su amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori, oltre al deposito telematico della documentazione. Una pagina dedicata sul sito del Comune fornirà tutte le indicazioni operative.

La presidente Atzeni sottolinea che l’Ufficio di Prossimità “non solo attribuisce maggiore centralità al cittadino, ma migliora la qualità del servizio, distribuendo in modo più equilibrato i carichi di lavoro e avvicinando i punti di erogazione”.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale finanziato dall’Unione Europea tramite il Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014‑2020, coordinato dal Ministero della Giustizia. L’attivazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Regione Liguria e Comune di Santo Stefano al Mare, che ha messo a disposizione locali, attrezzature e personale formato.