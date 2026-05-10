Sanremo lancia “Talent Match 2026”: il grande Speed Date del lavoro dedicato al turismo e all’Ho.Re.Ca.

A pochi giorni dall’avvio della stagione estiva, CNA Imperia rilancia con forza una delle iniziative più concrete e strategiche dedicate al comparto turistico-ricettivo del territorio: “Talent Match Sanremo 2026”, il grande Speed Date del lavoro che si terrà mercoledì 14 maggio, dalle ore 9 alle 12, presso il Palafiori di Sanremo.

L’evento, promosso da CNA Imperia insieme a Manpower e Studio Aschei, con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Sanremo, nasce per dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese del comparto Ho.Re.Ca., turismo e servizi, sempre più impegnate nella ricerca di personale qualificato sia per la stagione estiva ormai imminente sia per inserimenti strutturati durante tutto l’anno.

L’iniziativa è rivolta in particolare a:

hotel e strutture ricettive;

ristoranti, pizzerie e pubblici esercizi;

bar, lounge bar e locali;

stabilimenti balneari;

campeggi e villaggi turistici;

attività del turismo e dell’accoglienza;

imprese dei servizi collegati al settore turistico.

Un’intera mattinata dedicata all’incontro diretto tra aziende e candidati, attraverso colloqui rapidi e mirati con persone già selezionate e orientate ai fabbisogni delle imprese.

CNA Imperia: “Rappresentanza significa costruire soluzioni”

“Questa iniziativa – dichiara il Direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano – rappresenta perfettamente il nostro modo di fare associazione e sindacato d’impresa: stare vicino agli imprenditori, ascoltare le loro difficoltà e costruire strumenti concreti per aiutarli. Oggi trovare personale nel settore turistico-ricettivo è una delle principali emergenze segnalate dalle aziende. CNA non si limita a denunciarlo, ma crea occasioni vere di incontro tra domanda e offerta.”

“Il settore Ho.Re.Ca. – prosegue Vazzano – è storico e strategico per CNA Imperia. Parliamo di migliaia di imprese che rappresentano il cuore pulsante dell’economia turistica della Riviera: ristorazione, accoglienza, balneari, servizi turistici. Un comparto che necessita di attenzione continua, competenze professionali, formazione e politiche capaci di sostenere le imprese anche nelle assunzioni e nelle stabilizzazioni.”

“Talent Match Sanremo 2026 vuole essere tutto questo: un’opportunità concreta per le aziende di trovare collaboratori, ma anche una possibilità reale per tante persone di entrare nel mondo del lavoro.”

Tre partner di alto livello per un progetto unico sul territorio

Il valore dell’iniziativa sta anche nella sinergia tra tre realtà altamente specializzate:

CNA Imperia , riferimento delle imprese del territorio e promotrice dell’iniziativa;

, riferimento delle imprese del territorio e promotrice dell’iniziativa; Manpower , leader internazionale nella ricerca e selezione del personale;

, leader internazionale nella ricerca e selezione del personale; Studio Aschei, punto di riferimento nella formazione professionale finanziata e qualificata.

Una collaborazione che unisce rappresentanza, selezione del personale e formazione, offrendo alle imprese un supporto completo e difficilmente reperibile attraverso canali tradizionali. “Riuscire a mettere insieme contemporaneamente chi rappresenta le imprese, chi si occupa professionalmente di recruiting e chi forma le persone – sottolinea ancora Vazzano – significa creare uno strumento straordinariamente efficace per il territorio.”

Opportunità concrete per imprese, giovani e lavoratori

L’evento è aperto:

alle imprese in cerca di personale;

a lavoratori stagionali;

a persone disoccupate o inoccupate;

a giovani alla prima esperienza;

a studenti e neodiplomati degli istituti alberghieri.

Le figure ricercate spaziano tra:

cucina;

sala e bar;

reception e accoglienza;

servizi turistici;

servizi balneari e animazione.

Grande attenzione sarà dedicata anche alle opportunità di crescita professionale e alle future stabilizzazioni, anche grazie agli incentivi regionali a sostegno dell’occupazione nel settore turistico-ricettivo.

Il Palafiori come simbolo del turismo e del lavoro

La scelta del Palafiori di Sanremo rappresenta un forte segnale simbolico: uno dei luoghi più rappresentativi della città ospiterà un evento che mette al centro il futuro del turismo e del lavoro nel Ponente ligure. Il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Sanremo conferma inoltre l’importanza strategica dell’iniziativa e il valore della collaborazione tra pubblico e privato per sostenere lo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

Appello alle imprese e ai candidati: “È il momento di partecipare”

CNA Imperia invita tutte le imprese del settore turistico-ricettivo a cogliere questa opportunità unica per incontrare candidati motivati e profili professionali già orientati alle esigenze del comparto. Allo stesso tempo, studenti, giovani, lavoratori stagionali e persone in cerca di occupazione potranno entrare direttamente in contatto con le aziende e costruire concrete opportunità lavorative.

Info: 347 2915873 - segreteria@im.cna.it



