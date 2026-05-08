Ospedaletti accelera sui cantieri: oltre 5 milioni di lavori tra ciclabile, farmacia comunale e spiagge. Cimiotti: “Porto? Obiettivo gara nel 2027”

Una mattinata dedicata ai progetti, ai cantieri e alla programmazione turistica quella andata in scena oggi a Ospedaletti, dove il sindaco Daniele Cimiotti ha illustrato lo stato di avanzamento delle opere pubbliche in corso e di quelle che prenderanno forma nei prossimi mesi.

Un incontro che ha permesso di fare il punto su una lunga serie di interventi sparsi sul territorio comunale, tra riqualificazioni urbane, sicurezza, verde pubblico, impianti sportivi, ciclopedonale e servizi alla cittadinanza, ma anche sulla promozione turistica e culturale della città, con la presentazione dei nuovi siti “Visit Ospedaletti” e “Il Piccolo Festival”.

I numeri mostrati dall’amministrazione parlano di oltre 5,3 milioni di euro di lavori pubblici già avviati o in fase di partenza, cifra che supera addirittura i 154 milioni considerando anche i grandi interventi in partenariato pubblico-privato, a partire dal porto turistico.

Tra le opere principali figurano il consolidamento del campo da calcio e del muro scolastico da 685 mila euro, il recupero del terzo lotto della pista ciclabile da 300 mila euro, la sistemazione del Rio Noci da 343 mila euro, il nuovo impianto di videosorveglianza da 239 mila euro, la rotatoria tra Aurelia, via Cavalieri di Malta e via Biblos da 1,9 milioni di euro e il parco fotovoltaico “Aio 9” da 170 mila euro.

Nel piano dell’amministrazione trovano spazio anche il completamento delle piste tagliafuoco da oltre 245 mila euro, il recupero della nuova biblioteca e degli uffici della polizia locale, la riqualificazione di via Roma e via Jonquière, l’allargamento di strada Porrine, il consolidamento di strada Pini Pelotta e i lavori sulla passeggiata e sulle spiagge.

Sul fronte del partenariato pubblico-privato, il progetto economicamente più rilevante resta quello del porto turistico, che supera i 147 milioni di euro complessivi, seguito dal recupero dell’ex Petit Royal e dagli interventi sulle spiagge libere attrezzate.

Tra i progetti più imminenti c’è la nuova farmacia comunale dei servizi, che sarà inaugurata l’11 maggio alle 16.30. “Non è una farmacia e basta”, ha spiegato Cimiotti. “All’interno ci saranno anche due ambulatori. È una farmacia comunale in tutti i sensi, anche come proprietà, perché i muri li abbiamo acquistati direttamente”.

Accanto a questo, l’amministrazione sta intervenendo sul fronte mare con il recupero della pista ciclabile del terzo lotto, un’opera che comprende anche il rifacimento delle pavimentazioni e del sistema di scarico delle acque bianche. “Prima c’erano problemi importanti”, ha sottolineato il sindaco. “Ora stiamo rifacendo completamente la pavimentazione e la raccolta delle acque”.

Grande attenzione anche per la nuova spiaggia libera attrezzata di Cala Sabina. “Non sarà un semplice chiosco”, ha detto Cimiotti. “Stanno realizzando una struttura destinata a restare nel tempo e a offrire un servizio importante. Inoltre è stato costruito lo scivolo per disabili ed è stata allargata la passeggiata inferiore”.

“Tra il 2025 e il 2026 abbiamo oltre 5 milioni di lavori in corso”, ha evidenziato il primo cittadino. “E questo senza contare i progetti già avanzati in fase di progettazione”. Non manca però l’ammissione delle criticità ancora aperte. “Abbiamo ancora problemi sulle strade alte”, ha spiegato Cimiotti. “Su questo però la Regione Liguria ci ha aiutato molto e cercheremo di ottenere nuovi finanziamenti”.

Tra i temi affrontati anche quello del verde pubblico. Dopo la conclusione della manifestazione d’interesse, il nuovo servizio dovrebbe partire entro la fine di maggio. “Credo che già da quest’estate il verde pubblico cambierà volto”, ha assicurato il sindaco.

Uno dei dossier più rilevanti resta quello del porto turistico. Dopo il riconoscimento del pubblico interesse da parte del Consiglio comunale, l’iter prosegue ora verso la conferenza preliminare dei servizi e la valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero. “Se non ci saranno intoppi”, ha dichiarato Cimiotti, “la seconda metà del 2027 potrebbe essere il periodo giusto per arrivare alle gare”.

La giornata è stata anche l’occasione per presentare la nuova strategia di promozione turistica della città, a partire dal sito “Visit Ospedaletti”, pensato come vetrina digitale per eventi, territorio e attività.

Parallelamente è stato lanciato il programma della settima edizione del “Piccolo Festival”, manifestazione dedicata alla lettura e ai ragazzi che dal 25 al 31 maggio coinvolgerà scuole, famiglie e autori. Tra gli ospiti annunciati figurano Massimo Ivaldo, Elisabetta Dami, Claudia Fachinetti e Andrea Franzoso.

“Nei pomeriggi e nei fine settimana si svolgeranno eventi aperti al grande pubblico, alle famiglie, ai docenti e agli appassionati di lettura. È un intenso lavoro di gruppo che ogni anno porta centinaia di ragazzi all’incontro con il mondo dei libri e che conferma pienamente la vocazione di Ospedaletti come Città che Legge”, ha dichiarato la responsabile del Servizio Turismo e Cultura Vanessa Donzelli.

Nel calendario estivo troveranno spazio anche il Raduno nazionale di Vespe, il raduno di auto d’epoca dedicato a Mirco Rondelli, il “Cantico della bellezza”, il concorso floreale delle Ragazze du Descu, “Storiche Emozioni” e numerosi appuntamenti tra musica, teatro, danza, mercatini, visite guidate e spettacoli sul lungomare.

“Abbiamo costruito un calendario vario, pensato per residenti e turisti”, ha spiegato l'assessore al Turismo, Simona Cecchetto. “L’obiettivo è rendere Ospedaletti sempre più viva, accogliente e attrattiva. Durante tutta l’estate proporremo un ricco calendario tra musica dal vivo, rassegne letterarie, spettacoli, mercatini, visite guidate e appuntamenti dedicati a residenti e turisti”.