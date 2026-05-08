Legalità ci piace 2026: a Imperia confronto su sicurezza urbana e desertificazione dei centri storici liguri urbani

In occasione della 13ma edizione Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità ci piace”, mercoledì 13 maggio, a partire dalle 10, presso l'Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, la Confcommercio della provincia di Imperia organizza l’incontro “Giornata della Legalità 2026 - Legalità ci piace".

L’iniziativa, cui interverranno il Presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi e i quadri della Confcommercio, sarà dedicata alla sicurezza delle città, con un’approfondita analisi del contesto territoriale e con particolare riferimento al fenomeno della desertificazione dei centri storici. L’incontro vedrà la partecipazione del Prefetto della provincia di Imperia Antonio Giaccari, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei Corpi dello Stato e della Magistratura, oltre una rappresentanza degli Istituti superiori di secondo grado.

Sottolinea il Presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi: “Oltre che un momento importante di condivisione e riflessione, la mattinata sarà anche l’occasione per ringraziare chi opera sul territorio a tutela della sicurezza, attraverso il conferimento di segni di riconoscenza per l’impegno profuso e la dedizione alla comunità. La Confcommercio, a livello nazionale e locale, ritiene fondamentale la costante collaborazione con le Forze dell’Ordine, i Corpi dello Stato, la Magistratura e le Istituzioni in generale, a sostegno del vivere sereno delle imprese. Le nostre insegne sono sentinelle di legalità e anche per questo motivo vi deve essere un impegno forte e concreto per contrastare la desertificazione dei centri storici delle nostre città”.

L'incontro si svolge in contemporanea con l'evento di Confcommercio Nazionale a Roma e sarà possibile seguire in streaming, direttamente dal palco dell'Auditorium, gli interventi del Presidente nazionale della Confcommercio Carlo Sangalli e del Ministro dell'Interno On. Matteo Piantedosi.