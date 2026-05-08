Ventimiglia, oltre 200 studenti alle attività sportive del Fermi Polo Montale: una festa di inclusione e gioco di squadra (foto)

Si è chiusa con grande partecipazione la fase d’istituto delle attività sportive del Fermi Polo Montale, che quest’anno ha coinvolto oltre 200 studenti in un percorso all’insegna di inclusione, movimento e sana competizione. Un risultato che conferma ancora una volta il valore dello sport come strumento educativo capace di unire, motivare e far crescere.

Le attività non si sono però fermate qui. Venerdì 8 maggio, alcune classi delle sedi Fermi/Polo hanno vissuto una nuova giornata dedicata allo sport, guidate dai docenti Stefania Naso, Rosanna Pangaro, Daniela Garreffa e Antonio Rao. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Polisportiva Academy Vallecrosia, con il presidente Maurizio Brogno, il responsabile delle attività Federico Paraschiva e tutto il direttivo, che hanno messo a disposizione il centro sportivo Zaccari 2 di Camporosso.

Qui gli studenti si sono cimentati in diverse discipline – calcio, pallavolo, pickleball e padel – suddivisi in squadre e accompagnati passo dopo passo dagli istruttori. Una giornata intensa, vissuta con entusiasmo e spirito di gruppo, in cui i ragazzi hanno dimostrato non solo abilità sportive, ma anche collaborazione, rispetto e capacità di mettersi in gioco.

L’iniziativa ha ribadito quanto lo sport, oltre a essere attività fisica, rappresenti un vero strumento educativo, capace di favorire inclusione, socialità e benessere. Un’esperienza che ha lasciato il segno e che conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere percorsi formativi completi, dove scuola e sport camminano insieme.