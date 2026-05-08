Giornata della legalità, Pigna pianta l'albero di Falcone (Foto)

Pigna pianta un 'albero di Falcone'. Il Ficus macrophylla è stato messo a dimora, questa mattina nei nuovi giardini pubblici in località Prato Giaira, alla presenza di autorità civili, militari e studenti delle scuole del paese in occasione della Giornata della legalità.
Sono intervenuti, durante la cerimonia, il sindaco di Pigna Roberto Trutalli, Maura Orengo dell’associazione Libera Imperia, il prefetto di Imperia Antonio Giaccari, Anna Canepa, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, il magistrato Paolo Luppi, il comandante dei carabinieri forestali, il capitano Alberto Sartori, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Simone Martano, il comandante dei carabinieri di Ventimiglia, il capitano Antonio Peluso, il comandante della Guardia di Finanza di Ventimiglia, il capitano Salvatore Proietto Russo e il dirigente scolastico Francesco Lettieri.
Una giornata all’insegna dell’educazione alla legalità, proposta dal Comune in collaborazione con Libera Imperia. La presenza dell’albero di Falcone concorrerà, infatti, a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale.