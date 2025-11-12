Ventimiglia, lavori al confine: la minoranza richiede un consiglio comunale straordinario e urgente

Poca chiarezza sulle tempistiche dei lavori iniziati al confine tra Italia e Francia, nella frontiera bassa, e così la minoranza di Ventimiglia richiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario e urgente.

Tre i punti proposti all'ordine del giorno: "discussione in merito alla errata comunicazione da parte del sindaco e dell'Amministrazione tutta di tempistiche per la realizzazione dei lavori nel tratto di strada nei pressi del confine di Stato che riguardano piazzale De Gasperi e le gallerie Balzi Rossi e Dogana; discussione in merito allo svolgimento del lavori (avvallandosi degli uffici e, se del caso, degli enti coinvolti), con relazione sui lavori, sulla tipologia delle attività di messa in sicurezza e di manutenzione oltre a una relazione dettagliata sulle attività inerenti la realizzazione del nuovo piazzale De Gasperi; discussione in merito al cronoprogramma e allo stato dell'arte delle lavorazioni in corso rispetto allo stesso".

Vista l'importanza della tematica per la città, i consiglieri comunali Vera Nesci, Alessandro Leuzzi, Gabriele Sismondini, Nico Martinetto, Gaetano Scullino e Cristina D'Andrea richiedono al presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, al sindaco Flavio Di Muro, al segretario generale del Comune Monica Veziano e ai capigruppo di fissare la data della seduta, con carattere di urgenza, entro dieci giorni.