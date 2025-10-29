Ventimiglia, lavori al confine: scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti

Scatta il divieto di transito per i veicoli superiori a 7,5 t dalla rotatoria di Latte al confine di Stato, a Ponte San Luigi, in vista dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza previsti da Anas a Ventimiglia.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 3 novembre. "Come promesso, sto seguendo con massima attenzione e impegno ogni fase del cantiere per alleggerire le problematiche di traffico tra Italia e Francia in vista dei lavori previsti da Anas. Nell’ultimo vertice in Prefettura ho proposto, e Anas ha prontamente recepito, per cui li ringrazio, l’esigenza di interdire il traffico dei mezzi pesanti sulla strada statale che collega Latte a Ponte San Luigi. Una misura necessaria, poiché da metà novembre, con la chiusura del confine basso, questa strada resterà l’unica arteria non a pagamento, fondamentale per i residenti, i frontalieri e i francesi che ogni giorno scelgono Ventimiglia" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Occorre, quindi, garantire la massima sicurezza su quello che, a tutti gli effetti, sarà il percorso obbligatorio per raggiungere la Francia: per questo motivo, il transito dei mezzi pesanti dovrà avvenire obbligatoriamente lungo la direttrice autostradale, soprattutto per evitare che i camion si incastrino, creino ingorghi o incidenti".

"Per questo abbiamo chiesto, e ottenuto, da Concessioni del Tirreno che i cantieri programmati nella Galleria del Monte si svolgano esclusivamente nelle ore notturne, per concludersi nell’arco di circa 10 giorni, mentre tutti gli altri interventi previsti sul viadotto di Latte verranno sospesi fino al termine dei lavori sulla statale, in modo da garantire corsie completamente libere durante il giorno" - sottolinea il primo cittadino - "Ulteriori idee e soluzioni sono allo studio; altre ancora, che sto ricevendo dai cittadini, sono ovviamente ben accette e le porterò al tavolo di coordinamento in Prefettura. C’è un tempo per parlare, un tempo per dibattere, un tempo per manifestare. E c’è un tempo per agire con buon senso e pragmatismo. Questo è il tempo".