Liguria–Francia, il presidente Marco Bucci: “Ventimiglia snodo strategico per i collegamenti transfrontalieri”

Questo pomeriggio il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha accolto nel suo ufficio di piazza De Ferrari l’ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, in occasione dei vent’anni dell’Alliance Française di Genova. Un incontro volto a rafforzare i rapporti economici, culturali e istituzionali tra Liguria e Francia, partner chiave non solo a livello nazionale ma anche regionale.

Al centro del confronto, al quale ha partecipato anche il console onorario di Francia a Genova, Luc Pénaud, il tema delle infrastrutture e della mobilità transfrontaliera. Bucci ha sottolineato il ruolo cruciale di Ventimiglia come porta d’accesso tra i due Paesi e snodo fondamentale della linea Cuneo–Nizza–Ventimiglia. Proprio sulla stazione della città di confine è previsto un intervento strategico: l’elettrificazione dei binari, che permetterà di migliorare i collegamenti ferroviari e renderli più efficienti, sostenibili e competitivi.

“Ventimiglia è un punto di incontro naturale tra Liguria e Francia e può diventare un motore di sviluppo per tutto il ponente”, ha evidenziato Bucci, ricordando anche la centralità del Colle di Tenda come corridoio turistico e commerciale.

L’incontro ha toccato inoltre temi come formazione, sanità e blue economy, oltre alle opportunità per i giovani legate ai progetti sostenuti dal Trattato del Quirinale. Un dialogo che si fonda su basi solide: secondo i dati dell’Osservatorio Economico gennaio–giugno 2025, la Francia è il terzo mercato di destinazione dell’export italiano, confermandosi un partner economico di primo piano anche per la Liguria.