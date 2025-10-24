Lavori in piazzale De Gasperi e alla rotatoria a Latte, Forza Italia Ventimiglia: "Opere fondamentali per la messa in sicurezza"

"Le accuse e le polemiche sollevate nei nostri confronti non ci toccano particolarmente. Alla querelle politica e alla ricerca continua di visibilità, noi preferiamo i fatti e il lavoro concreto per i ventimigliesi" – dichiara il capogruppo Franco Ventrella – "Si tratta di opere fondamentali per la messa in sicurezza delle rispettive aree. La chiusura è dovuta esclusivamente agli interventi di messa in sicurezza delle due gallerie, non al rifacimento della rotatoria. Semplicemente, si è scelto di approfittare dei lavori programmati da Anas per procedere contemporaneamente al rifacimento della rotatoria, evitando così un doppio stop e ulteriori disagi alla cittadinanza".

"A differenza di chi sente il bisogno di apparire sui giornali per esistere politicamente, noi lavoriamo ogni giorno, con serietà e responsabilità, per il bene della città" – aggiunge il segretario del circolo di Forza Italia di Ventimiglia e consigliere provinciale Gabriele Amarella – "Facciamo parte di una maggioranza, e quando riterremo opportuno rilasciare dichiarazioni pubbliche, lo faremo insieme al sindaco Flavio Di Muro".

"Non abbiamo bisogno di parlare perché qualcuno ci suggerisce cosa dire, né per cercare visibilità" – conclude il vicesindaco Marco Agosta – "La nostra linea è chiara, coerente e guidata esclusivamente dall’interesse dell’intera comunità di Ventimiglia".

Il gruppo consiliare Forza Italia ribadisce con forza che "l’intervento più importante riguarderà le due gallerie denominate Dogana e Balzi Rossi, opere fondamentali per la messa in sicurezza delle rispettive aree e la sicurezza, si sa, non è né di destra né di sinistra né, tantomeno, dei 'civici'. Gli interventi previsti in Piazzale De Gasperi e il rifacimento della rotatoria nel centro di Latte sono attesi e richiesti da molti concittadini e da molto tempo ed è sembrato utile intervenire in contemporanea a un blocco, che, in ogni caso, ci sarebbe stato a prescindere dalle decisioni di questa Amministrazione".