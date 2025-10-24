 / Politica

Politica | 24 ottobre 2025, 11:28

Lavori in piazzale De Gasperi e alla rotatoria a Latte, Forza Italia Ventimiglia: "Opere fondamentali per la messa in sicurezza"

"A differenza di chi sente il bisogno di apparire sui giornali per esistere politicamente, noi lavoriamo ogni giorno per il bene della città"

In merito alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere di minoranza Domenico Martinetto sulla questione dei lavori alla nuova frontiera di Ponte San Ludovico a Ventimiglia, il gruppo consiliare Forza Italia ritiene opportuno fare delle precisazioni.

"Le accuse e le polemiche sollevate nei nostri confronti non ci toccano particolarmente. Alla querelle politica e alla ricerca continua di visibilità, noi preferiamo i fatti e il lavoro concreto per i ventimigliesi" – dichiara il capogruppo Franco Ventrella – "Si tratta di opere fondamentali per la messa in sicurezza delle rispettive aree. La chiusura è dovuta esclusivamente agli interventi di messa in sicurezza delle due gallerie, non al rifacimento della rotatoria. Semplicemente, si è scelto di approfittare dei lavori programmati da Anas per procedere contemporaneamente al rifacimento della rotatoria, evitando così un doppio stop e ulteriori disagi alla cittadinanza".

"A differenza di chi sente il bisogno di apparire sui giornali per esistere politicamente, noi lavoriamo ogni giorno, con serietà e responsabilità, per il bene della città" – aggiunge il segretario del circolo di Forza Italia di Ventimiglia e consigliere provinciale Gabriele Amarella – "Facciamo parte di una maggioranza, e quando riterremo opportuno rilasciare dichiarazioni pubbliche, lo faremo insieme al sindaco Flavio Di Muro".

"Non abbiamo bisogno di parlare perché qualcuno ci suggerisce cosa dire, né per cercare visibilità" – conclude il vicesindaco Marco Agosta – "La nostra linea è chiara, coerente e guidata esclusivamente dall’interesse dell’intera comunità di Ventimiglia".

Il gruppo consiliare Forza Italia ribadisce con forza che "l’intervento più importante riguarderà le due gallerie denominate Dogana e Balzi Rossi, opere fondamentali per la messa in sicurezza delle rispettive aree e la sicurezza, si sa, non è né di destra né di sinistra né, tantomeno, dei 'civici'. Gli interventi previsti in Piazzale De Gasperi e il rifacimento della rotatoria nel centro di Latte sono attesi e richiesti da molti concittadini e da molto tempo ed è sembrato utile intervenire in contemporanea a un blocco, che, in ogni caso, ci sarebbe stato a prescindere dalle decisioni di questa Amministrazione".

