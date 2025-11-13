 / Attualità

Attualità | 13 novembre 2025, 20:11

Ventimiglia, lavori a Ponte San Ludovico: confronto con Anas a Genova

"Ogni volta che si fa un cantiere si creano dei disagi ma c'è la necessità di fare opere sennò avremo sempre servizi peggiori e rimarremmo isolati", dice Rixi

Confronto a Genova sui lavori di riqualificazione e messa in sicurezza alla frontiera bassa di Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia. E' previsto lunedì prossimo tra l'Amministrazione comunale, Anas, frontalieri e associazioni di categoria in vista della chiusura al transito, per quattro mesi, della strada statale per Ponte San Ludovico. Lo ha annunciato oggi il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi in occasione dell'inaugurazione dei primi due binari della stazione di Ventimiglia adeguati con l’elettrificazione a 3000 volt.

"Lunedì ci sarà un incontro sul tema con Anas" - fa sapere il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi "Sono stati messi 11 milioni di euro per la messa in sicurezza e il tema idrogeologico sulla frontiera con la Francia. Ogni volta che si fa un cantiere si creano dei disagi. Da una parte c'è la necessità di fare le opere sennò avremo sempre servizi peggiori e rimarremmo isolati, dall'altra parte i cantieri non si fanno in maniera virtuale e, quindi, questo può creare problemi alla circolazione. Per la provincia di Imperia mi sono posto di rilanciare il corridoio transfrontaliero che per noi è fondamentale. Oggi ci si sta muovendo sia sulle linee ferroviarie che stradali. Sulle opere pubbliche credo che ci sia il futuro di questo Paese e di questo territorio".

 

"Se non facciamo questi lavori il nostro territorio rimarrà ancora più isolato nei prossimi anni. Abbiamo bisogno di collaborare e portare avanti le cantierizzazioni" - afferma Rixi - "Prima che scada il mio mandato mi sono posto l'obiettivo di finanziare tutti questi interventi e di iniziare tutti i lavori perché dobbiamo lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un territorio migliore rispetto a quello che abbiamo trovato".

Elisa Colli

