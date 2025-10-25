Chiusura di Corso Europa a Ventimiglia, l’APS Terre di Grimaldi lancia l’allarme: “A rischio viabilità e sicurezza”

Nel dibattito acceso attorno ai lavori previsti alla galleria di Corso Europa, interviene con toni decisi l’APS Terre di Grimaldi, che sposta l’attenzione dalle polemiche simboliche alla questione concreta della viabilità transfrontaliera. Il comunicato denuncia le conseguenze della chiusura prolungata del tratto stradale, prevista fino a febbraio 2026, e chiede che i lavori vengano eseguiti esclusivamente in orario notturno, per evitare il collasso del traffico tra Latte, Grimaldi, Ventimiglia e la Francia. L’associazione sottolinea il rischio di isolamento per le frazioni, l’impatto su pendolari ed esercenti, e il pericolo in caso di emergenze. Viene inoltre ribadita la necessità di destinare parte dei fondi disponibili alla manutenzione delle piazzole lungo Corso Mentone, già oggetto di diffida formale all’ANAS.



"Ci tocca inserirci in questa diatriba sulla questione dei lavori a ponte s. Ludovico per vedere se riusciamo a riportare l’attenzione sull’ unico vero fatto importante, e cioè che la galleria di Corso Europa rimarrà chiusa per lavori fino a Febbraio, e poi siccome si sa come vanno queste cose, Febbraio in un attimo diventa Agosto. Il risultato sarà che tutti i pendolari che attualmente vanno a lavorare a Mentone, a Roquebrune e a Monaco passando per la galleria della dogana di ponte s. Ludovico dovranno passare per corso Mentone, e dalla dogana di ponte s. Luigi. Gli anziani di Grimaldi si ricordano com’era il traffico prima che facessero la diramazione dell’ Aurelia da Latte verso la Francia: un inferno. Una coda continua che attraversava tutto il paese a partire dalle 7 di mattina fino alle 7 di sera. E figuriamoci come sarebbe oggi con auto raddoppiate in numero e in dimensione. A noi onestamente dell’opera di pistolino e del 'memoriale' al passeur ignoto ci interessa il giusto, visto che sappiamo chi sono i no borders e chi li finanzia, come sappiamo che quasi sempre i cosiddetti 'migranti' (che insozzano quotidianamente le nostre strade, i nostri sentieri e le nostre campagne) sono pregiudicati che non potendo entrare in Francia legalmente ci provano passando dalla galleria dell’ autostrada (mettendo a repentaglio la propria e l’altrui vita) oppure passando dai sentieri sopra il paese, rimanendo talvolta 'appesi' alle rocce e impegnando le forze dell’ ordine e i vigili del fuoco italiani (pagati da tutti noi) per salvarli dalla loro stessa stupidità e incoscienza.

Il punto è che la galleria non può chiudere durante gli orari di massimo afflusso. Nei lavori autostradali per evitare intralci e colli di bottiglia si tende a interrompere il traffico nelle sole ore notturne, non vediamo come non si possa fare lo stesso anche a ponte s. Ludovico. Se chiuderanno la galleria, e di conseguenza Corso Europa, da Grimaldi e da Mortola sarà virtualmente impossibile raggiungere Ventimiglia, mentre recarsi in Francia diventerà una roulette russa. Non vogliamo immaginarci cosa succederebbe in caso di emergenza. Ricordiamo anche che dal 14 febbraio al 1 Marzo a Mentone ci sarà la Festa dei Limoni, e sappiamo tutti la ressa e il traffico che si porta dietro, per non parlare del fatto che i francesi ogni giorno vengono a Latte e a Ventimiglia per fare compere e il venerdi per visitare il mercato settimanale. Se il sindaco non vuole alienarsi i consensi degli esercenti e dei pendolari sarà meglio che si adoperi per fare in modo che corso Europa venga chiuso solo di notte. Infine vogliamo ricordare al Sindaco che l’ ANAS è stata diffidata dalla nostra associazione per il vergognoso stato di manutenzione delle piazzole lungo corso Mentone e per il mancato smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo la strada dai 'migranti' di cui sopra. Ci auguriamo che una piccola parte di quel milione di euro venga destinata anche a ripulire le piazzole e le aree di competenza di ANAS, già che ci siamo, ma soprattutto ribadiamo che chiudere al traffico per (almeno) 4 mesi Corso Europa è un pazzia.

APS Terre di Grimaldi".