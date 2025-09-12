'Ventimiglia Porta d’Italia', passo avanti verso la riqualificazione turistica e ambientale dell’area di Ponte San Ludovico (Foto)

Passo avanti verso la riqualificazione dell'area di Ponte San Ludovico a Ventimiglia. Il progetto 'Ventimiglia Porta d’Italia' è stato candidato per il bando Fondo Unico Nazione per il Turismo 2025.

"La Giunta ha dato mandato agli uffici di procedere con la candidatura del progetto 'Ventimiglia Porta d’Italia - Riqualificazione turistica e ambientale dell’area di Ponte San Ludovico' nell’ambito del bando Fondo Unico Nazione per il Turismo 2025, per un importo pari a 250.000 euro" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolici di accesso all’Italia, punto di confine con la Francia e porta naturale verso l’Europa, attraverso un intervento integrato di riqualificazione urbana, paesaggistica e culturale, che vede coinvolti la città di Ventimiglia, l'ANAS e i partners del progetto Edumob".

"L’area sarà oggetto di una riqualificazione urbana e paesaggistica che prevede la realizzazione di nuove aree di sosta sicure, spazi verdi e percorsi pedonali. Particolare attenzione sarà dedicata all’illuminazione, con sistemi atti a garantire sicurezza e valorizzazione del paesaggio, anche in orario serale" - sottolinea il primo cittadino - "Un aspetto qualificante dell’intervento è la sua integrazione con la futura realizzazione della pista ciclabile 'più bella d’Europa', parte del progetto transfrontaliero Edumob 3. L’area di Ponte San Ludovico sarà, infatti, uno snodo strategico di questo percorso cicloturistico internazionale, garantendo collegamenti sostenibili tra la Liguria, la Costa Azzurra e l’entroterra".