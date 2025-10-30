Mobilità Italia-Francia, un autobus da Mentone a Ventimiglia: la proposta per agevolare i frontalieri (Foto e video)

Un autobus da Mentone a Ventimiglia. E' la proposta che il consigliere comunale Roberto Parodi ha avanzato oggi a margine dell'incontro sulla mobilità nel nodo azzurro della Riviera svoltasi al Forte dell'Annunziata in vista dei lavori al confine tra Italia e Francia e della programmata chiusura di Ponte San Ludovico per quattro mesi.

Un'iniziativa sperimentale per agevolare i frontalieri. "Abbiamo incontrato la Zest, la società di trasporto pubblico francese, per chiedere il prolungamento della loro linea numero uno, che oggi si ferma a Ponte San Ludovico, fino a Ventimiglia" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "Se riusciremo a superare la burocrazia tra i due Stati potremo offrire ai cittadini e, soprattutto, ai frontalieri un servizio urbano che passerebbe ogni venti minuti da Mentone a Ventimiglia".

"Un'iniziativa pensata per concentrare i lavoratori sugli autobus e diminuire così il passaggio di auto al confine durante i lavori" - sottolinea il consigliere dei Frontalieri - "Se funzionerà speriamo possa diventare permanente per risolvere così molti problemi quotidiani di trasporto".