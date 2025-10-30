Ventimiglia, lavori al confine. Di Muro: "Accolta la nostra richiesta di spegnere il semaforo all’ingresso di Mentone"

Incontro tra Ventimiglia e Mentone in vista dei lavori previsti al confine tra Italia e Francia e della chiusura di Ponte San Ludovico. Oggi il sindaco Flavio Di Muro, accompagnato dal consigliere comunale Roberto Parodi, ha, infatti, incontrato il sindaco di Mentone, nonché presidente della CARF, Yves Juhel.

"Continuiamo a lavorare con serietà e impegno per ridurre al minimo i disagi e le problematiche di transito dei nostri concittadini, dei lavoratori frontalieri e dei numerosi cittadini francesi che ogni giorno si recano a Ventimiglia, in vista della chiusura del Ponte San Ludovico prevista per i prossimi quattro mesi" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Oggi, in un’ottica di collaborazione concreta sulla mobilità tra Ventimiglia, Mentone e la Costa Azzurra, ho incontrato il sindaco di Mentone, nonché presidente della CARF, Yves Juhel, che ha accolto positivamente la nostra richiesta di spegnere il semaforo all’ingresso di Mentone, al fine di rendere più scorrevole il traffico verso la città francese e oltre".

"A margine dell’incontro, insieme al consigliere Parodi, ho avuto modo di confrontarmi con ZEST, la società di trasporto pubblico francese, che si è impegnata a elaborare soluzioni per agevolare il transito dei mezzi pubblici sul valico di Ponte San Luigi, migliorando così la qualità del servizio" - fa sapere il primo cittadino.