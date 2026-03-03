Autenticità e bellezza senza filtri: la sanremese Ilaria Salerno volto del nuovo spot televisivo di PIN UP Calizzano

Nel panorama della comunicazione contemporanea, sempre più affollato da immagini costruite e modelli irraggiungibili, scegliere l’autenticità diventa un gesto forte e consapevole. È da questa visione che nasce la decisione del brand di affidare il volto del suo nuovo spot televisivo alla sanremese Ilaria Salerno, protagonista di una narrazione che mette in dialogo la sua eleganza naturale con la bottiglia di design PIN UP Calizzano.

La scelta non è casuale, ma il risultato di una selezione attenta e coerente con i valori che da sempre guidano il marchio. Un profilo pulito, raffinato e mai eccessivo, capace di comunicare naturalezza e credibilità, lontano da stereotipi e rappresentazioni forzate. «Non abbiamo cercato un volto provocatorio o costruito, ma una persona capace di esprimere autenticità e rispetto di sé», spiegano dal brand. Un approccio che rispecchia perfettamente il percorso di Ilaria Salerno, che nel tempo ha costruito un rapporto solido e sincero con la propria community, fondato su semplicità, trasparenza e coerenza.

La bellezza che emerge nello spot è spontanea, non artefatta, espressione di un’estetica che nasce dall’equilibrio, dalla personalità e dall’identità. «Una bellezza che non ha bisogno di filtri per essere riconosciuta», sottolinea l’azienda, ribadendo la propria distanza dalle mode effimere. Nel video, Ilaria Salerno non interpreta un ruolo, ma è semplicemente se stessa. Ed è proprio questa naturalezza a rappresentare la forza del progetto: ogni gesto, ogni sguardo, ogni espressione diventa racconto autentico di un modo di essere che riflette profondamente il brand.

Con questa collaborazione, PIN UP Calizzano lancia un messaggio chiaro e deciso: la vera bellezza nasce dall’autenticità, dal rispetto di sé e dalla fedeltà alla propria identità. Una dichiarazione di intenti che va oltre l’estetica e diventa visione culturale.