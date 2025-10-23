Ventimiglia, il sindaco sui lavori a Ponte San Ludovico: “Chiusura dell’Aurelia a Latte necessaria per la messa in sicurezza delle gallerie”

In seguito alle notizie diffuse sulla chiusura per quattro mesi della Strada Statale 1 “Aurelia” nel tratto compreso tra Latte e il confine di Stato di Ponte San Ludovico, il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, è intervenuto per chiarire i contorni dell’intervento e rassicurare cittadini e automobilisti. Il Sindaco ha spiegato che, proprio nella giornata di ieri, si è tenuto un incontro in Prefettura con il Prefetto, le Forze dell’Ordine, l’ASL e l’ANAS, finalizzato a una migliore organizzazione e pianificazione degli interventi. La chiusura della strada per un periodo di quattro mesi è stata giudicata necessaria dalla direzione dei lavori, poiché l’opera non si limiterà alla riqualificazione di piazzale De Gasperi, ma comprenderà una serie di lavori complessi che richiedono una presenza costante di personale e mezzi.

Il primo intervento riguarderà il centro di Latte, dove verrà riqualificata la rotatoria esistente. “Abbiamo lavorato con ANAS – ha precisato Di Muro – per renderla più decorosa, funzionale e sormontabile”. Le opere più impegnative interesseranno invece la Galleria della Dogana e la Galleria dei Balzi Rossi, dove sono in programma lavori di manutenzione interna ed esterna per migliorare la sicurezza e adeguare le strutture dal punto di vista tecnico e infrastrutturale. Si tratta di interventi fondamentali anche alla luce del grave incidente avvenuto lo scorso anno nella stessa galleria, danneggiata dal passaggio di un trasporto eccezionale. I lavori includeranno il ripristino della pavimentazione, la gestione delle infiltrazioni d’acqua, e il potenziamento degli impianti di illuminazione per migliorarne l’efficienza e la sicurezza. Saranno inoltre realizzati interventi di protezione delle pareti dall’azione corrosiva dei sali marini e di puntellatura delle gallerie, operazioni che rendono inevitabile l’interruzione del traffico.

Un nuovo tavolo tecnico, coordinato dal Prefetto, è già stato convocato per lunedì prossimo per definire la parte operativa e il protocollo di Protezione Civile in caso di emergenze. Parallelamente, il Sindaco ha avviato un confronto con le Autostrade per evitare la sovrapposizione dei cantieri. “Ho ottenuto – ha dichiarato Di Muro – da Concessioni del Tirreno il rinvio dei lavori sui giunti del viadotto di Latte, inizialmente previsti tra il 16 novembre e il 16 dicembre. Inoltre, la concessionaria ha garantito la rimozione dei cantieri durante le ore diurne”. Dal 17 al 21 novembre (direzione Francia) e dal 24 al 28 novembre (direzione Italia), verrà invece istituito uno scambio di carreggiata notturno nella Galleria del Monte, dalle 21 alle 6, in modo da liberare completamente l’autostrada durante il giorno. Al momento, non sono previsti lavori sulla rete autostradale francese. Nelle gallerie di Latte sarà mantenuta una corsia di emergenza per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati e la gestione del traffico in caso di necessità. Sono inoltre allo studio ulteriori soluzioni per migliorare la viabilità anche sul lato francese del confine.

Il Sindaco ha concluso riconoscendo i disagi che la chiusura comporterà, ma ha voluto precisare che “la chiusura della strada non è dovuta alla riqualificazione dell’area di frontiera, ma alla messa in sicurezza delle gallerie, dove si svolgeranno lavorazioni indispensabili per evitare incidenti anche potenzialmente mortali”. “Si tratta di lavori impattanti – ha aggiunto – che verranno eseguiti giorno e notte, sette giorni su sette. Ma sono disagi necessari e propedeutici a una riqualificazione complessiva delle nostre infrastrutture. L’obiettivo è consegnare a Ventimiglia un sistema stradale più sicuro, moderno ed efficiente”.