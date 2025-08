Ventimiglia: rimozione dell'opera di Pistoletto a Ponte San Ludovico, il PD "Inaccettabili le parole del Sindaco Di Muro"

"Risultano semplicemente inaccettabili le parole del sindaco Di Muro, che vuole esplicitamente eliminare un memoriale - opera d’arte dedicata da un candidato al premio Nobel per la Pace ai migranti morti nel tentativo di attraversare la frontiera - per garantire la 'pace dei turisti'. Parole sprezzanti nei confronti di donne e uomini che hanno perso la loro vita nella ricerca di un futuro migliore, indegne anche nei confronti di una città che, da ormai 10 anni, cerca con fatica un umano equilibrio tra le esigenze di persone in cammino e residenti".



Il Partito Democratico di Ventimiglia interviene in questo modo unendosi alla richiesta formulata da decine di associazioni locali e nazionali, agirà in tutte le sedi opportune affinché vengano conservate la memoria e la dignità di queste persone.