Sanremo: attivata la prima isola ecologica informatizzata nel quartiere del Borgo vicino alle scuole elementari di via Galilei (Foto e Video)

E’ stata attivata oggi la prima isola ecologica informatizzata nel quartiere del Borgo nella zona delle scuole elementari di via Galilei. A seguire verranno attivate ulteriori 3 isole nei quartieri di Baragallo (via San Francesco/incrocio via Dante; via Margotti) e della zona Polo Nord (via Caduti del Lavoro).

“Sanremo prosegue nel suo percorso legato alla pulizia e all’ambiente – dichiara il sindaco Alessandro Mager – e l’impegno dell’Amministrazione comunale è volto a migliorare l’organizzazione con un sistema di prossimità che possa agevolare il corretto conferimento da parte dei cittadini e la funzionalità del servizio di raccolta per gli operatori. L’obiettivo finale è quello di avere una città sempre più pulita ed una crescita della percentuale della differenziata prodotta in città”.

Amaie Energia su apposita delega del Comune di Sanremo ha presentato progettazione e domanda di accesso ai contributi del PNRR finalizzati ad integrare il sistema di raccolta porta a porta, con una serie di isole ecologiche informatizzate. Per il territorio de Comune di Sanremo sono previste un totale di 80 postazioni con un contributo di 800.000 euro su una spesa globale di 2.4 milioni di euro.

“Le nuove isole ecologiche faciliteranno il conferimento da parte dei cittadini che non saranno più vincolati a giorni ed orari prestabiliti – commenta il presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini – L’obiettivo è infatti quello di dotare la città di strumenti che possano sostituire gradualmente il servizio ‘porta a porta’ in gran parte del territorio. Questo consentirà inoltre di evitare problematiche legate al vento o alla presenza di animali attirati dai sacchetti lasciati lungo la strada per la successiva raccolta da parte degli addetti”.

Il progetto mira, attraverso l’implementazione delle attrezzature/contenitori di raccolta con accesso controllato da sistema informatico, a “captare” parte della quantità di rifiuti differenziati frutto di abbandoni e di incrementare quindi le altre frazioni preponderanti quali organico, carta e plastica/metalli.

Questo anticipo di attuazione del Progetto PNRR, con l'installazione ed attivazione di 5 isole "intelligenti", si focalizza su un numero limitato ma importante di interventi che mirano a risolvere alcune situazioni critiche che, nel corso degli anni, si è tentato di arginare, con interventi tampone poco efficaci e di sicuro non risolutori.

Dal 4 gennaio è in corso la sensibilizzazione degli utenti interessati al nuovo sistema che è propedeutico alla attuazione completa del progetto che riguarderà altre e più vaste aree/quartieri del territorio cui si darà seguito nel corso del 2025/ prime mensilità del 2026.

“Si è ritenuto di contattare direttamente gli utenti interessati dalla variazione dal sistema di conferimento dei rifiuti differenziati - dichiara l’assessore all’ambiente Ester Moscato - attraverso specifica comunicazione consegnata a domicilio e tramite riunione preliminare con rappresentanza degli amministratori di condominio. Gli utenti sono stati invitati a presentarsi per il ritiro della tessera di identificazione (badge) necessaria all'apertura elettronica di contenitori”.

Salvo un primo periodo di coesistenza col sistema di raccolta "porta a porta" che avrà una durata di circa 10/15 giorni, l'accesso alle nuove isole ecologiche potrà avvenire solamente attraverso la tessera di riconoscimento dell'utenza. Trascorso il primo periodo, verrà definitivamente abbandonato l'attuale sistema di raccolta "porta a porta" che prevede l'esposizione dei rifiuti secondo specifico calendario e/o il conferimento degli stessi in bidoni di prossimità condominiale posti su strada.

Il nuovo sistema, meno rigido di quello attuale, consentirà conferimenti senza limiti di orario/calendario, ma al contempo di monitorare attraverso l'accesso con tessera (badge) il rispetto delle regole di differenziazione; l'informazione capillare a tutti gli utenti coinvolti ed il contestuale ritiro della tessera permetteranno, attraverso una precisa collaborazione con gli uffici comunali e le amministrazioni di condominio, un monitoraggio puntuale di tutte le utenze con conseguente emersione di tutti gli utenti che usufruiscono del servizio igiene urbana e contestuale regolarizzazione di eventuali fenomeni di evasione della TARI.



L'ingresso regolamentato da tessera, oltre ad essere il primo passo verso la tariffazione puntuale attraverso l'identificazione certa del conferitore, permetterà di monitorare i conferimenti di ogni cittadino e quindi di verificare la regolarità e correttezza degli stessi.