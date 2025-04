Sanremo: in occasione del Venerdì Santo alla Chiesa Luterana il concerto del coro 'Nova Tempora'

Per il secondo anno consecutivo, il coro Nova Tempora, diretto dal soprano Gabriella Costa, esegue nella Chiesa Luterana di Sanremo, in occasione del Venerdì Santo, un concerto/meditazione interamente dedicato al tema della Passione di Cristo. I brani in programma propongono un mix tra repertorio barocco, contemporaneo e del Novecento creando un percorso emotivo e musicale intenso.

Proposti per questa occasione sono cinque corali di Johann Sebastian Bach: dalla Passione secondo Giovanni "In meines Herzens Grunde" e " Ach Herr, lass dein lieb Engelein"; dalla Passione secondo Matteo " O Haupt voll Blut und Wunden " e "Wir setzen uns mit Tränen nieder ". L'esecuzione prevede inoltre estratti dallo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, in una inedita versione per coro. A completare il programma, il mottetto "Crucem Tuam" di Domenico Bartolucci, che per 40 anni fu direttore della Cappella Musicale Sistina succedendo a Lorenzo Perosi e il brano di Rihards Dubra compositore polacco contemporaneo "O crux ave". A impreziosire ulteriormente la serata, due brani solistici eseguiti dalla direttrice Gabriella Costa, tratti dalla Passione secondo Matteo "Ich will dir mein Herze schenken "e dallo Stanbat MAter di G. B. pergolesi"Vidit Suum", accompagnati all'organo da Daria Malakhova.

Si tratta quindi di un programma particolarmente suggestivo, per un concerto spirituale nel tempo di Pasqua, coinvolgente e carico di significato religioso, e il cui repertorio è idoneo ad accompagnare una riflessione sulla Passione del Cristo, per guardare alla luce oltre la Croce