Nuovo libro dello scrittore sanremese Dario Daniele sui segreti del Monte Athos 'Viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo’

È appena uscita in tutte le librerie fisiche e online la nuova opera dello scrittore sanremese Dario Daniele, dal titolo ‘Athos – viaggio nei monasteri della Montagna senza tempo’ edita da TS Edizioni di Milano. Si tratta di un reportage, ricco di immagini (è presente un inserto fotografico a colori) e disegni (realizzati da Federico Campagnani), su due eccezionali viaggi che l’autore ha compiuto lo scorso anno in uno dei luoghi più inaccessibili e misteriosi del mondo.

Il Monte Athos (2033 metri), situato nel famoso terzo dito della Calcidica, penisola della Grecia settentrionale vicina a Salonicco, è un luogo estremamente affascinante. Da secoli questa “Montagna Sacra” e l’intera sua penisola costituiscono una vera e propria “repubblica teocratica” che, presieduta e governata da monaci ortodossi, gode di una speciale autonomia amministrativa, garantita dalla Costituzione greca sulla base di antichi trattati. Non esistono città e gli unici residenti sono circa 1500 monaci, divisi tra monasteri, rifugi isolati dette skite ed eremi situati in grotte o costruiti tra le rocce a strapiombo sul mare. È un angolo magico, dove la preghiera e la contemplazione hanno modellato il paesaggio e la sua storia. Spingersi fino a qui significa intraprendere un viaggio non solo geografico, ma anche spirituale. Non è permesso il turismo, l’accesso è rigorosamente riservato agli uomini, e le pratiche per ottenere un permesso sono complesse (pochissimi i pellegrini italiani). Una volta superati questi ostacoli, e ottenuta l’ospitalità gratuita nei monasteri, il visitatore si trova immerso in un mondo a parte, dove il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso, da oltre mille anni.

L’autore nei prossimi mesi presenterà il libro, che sta destando a livello nazionale molto interesse e curiosità, in numerose città italiane. In queste occasioni Dario Daniele farà vedere le immagini straordinarie dei luoghi visitati, condividendo con i presenti le emozioni vissute e i tanti incontri con i monaci di questo luogo fuori dal tempo.

Sottolinea l’autore: "In questo libro ho cercato di condividere quanto io e i miei due giovani compagni di viaggio abbiamo visto e quanto abbiamo sentito dentro. Soprattutto è rivolto a chi in questo luogo non ci andrà mai, se non attraverso i racconti, gli splendidi disegni di Federico, le fotografie. Ma anche a chi, incuriosito, deciderà di partire, con il rispetto e la delicatezza che questo luogo merita e pretende. Non si viene qui per fare turismo, ma per cercare di capire, per stupirsi e per compiere un viaggio, nel silenzio, anche dentro se stessi. Perché questo è un luogo dove il tempo si è fermato, ed è possibile fermarsi, e ascoltarsi". A Sanremo Dario Daniele presenterà il libro in tre diverse occasioni: martedì 20 maggio in occasione dei Martedì Letterari al Teatro del Casino, sabato 24 maggio con il Club Unesco a Palazzo Roverizio e domenica 29 giugno a Villa Luca di Coldirodi nella rassegna ‘La Domenica Letteraria’ presentata da Alessio Bellini.