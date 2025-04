Sanremo, il candidato al Nobel Michelangelo Pistoletto incanta ai martedì letterari: presentata “La formula della Creazione" (Foto e video)

Un appuntamento di altissimo profilo culturale ha illuminato la rassegna dei Martedì Letterari al Casinò di Sanremo. L’artista di fama mondiale Michelangelo Pistoletto – candidato al Premio Nobel per la Pace – ha presentato il suo nuovo libro “La formula della Creazione”, in collaborazione con la Fondazione Pistoletto – Cittadellarte.

L’incontro, curato da Marzia Taruffi, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, testimoniando ancora una volta il richiamo che l’arte e il pensiero di Pistoletto esercitano su più generazioni. A dialogare con l'autore di Biella è stato il professor Fortunato D’Amico, con l’intervento del dottor Franco Scepi, in una conversazione intensa e stimolante che ha messo in luce i temi fondanti dell’opera e soprattutto della candidatura dell'artista al Premio Nobel. Presenti al Teatro dell'Opera anche il vicesindaco Fulvio Fellegara e l'assessore alla Cultura, Enza Dedali.

“La formula della Creazione”, edita da Cittadellarte Edizioni, è un viaggio in 31 passi che ripercorre l’evoluzione del pensiero umano attraverso religione, politica, scienza e arte. Un percorso di consapevolezza e trasformazione che invita a ripensare i fondamenti della nostra esistenza. Il volume propone una vera e propria "regola universale", applicabile in ogni ambito della vita, che Pistoletto definisce anche “Formula della Vita”, una chiave per costruire una società nuova, fondata su responsabilità, armonia e creatività condivisa.

“È il libro che volta pagina”, si legge nella presentazione, e il pubblico sanremese ha risposto con entusiasmo, apprezzando sia il messaggio etico che l’invito ad agire come coautori di un cambiamento sociale e culturale profondo. Un altro successo per i Martedì Letterari del Casinò, che si confermano appuntamento di riferimento per il dibattito culturale della Riviera e non solo.