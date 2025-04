Sanremo: grandissimo successo dell’asta benefica a favore della 'Banca degli Occhi Lions' (Foto)

Organizzato da tutti i Club della zona (Arma e Taggia – Bordighera Capo Nero Host – Bordighera Otto Luoghi - Sanremo Host – Sanremo Matutia – Sanremo Ufficiali d’Italia/Alpi marittime – Ventimiglia), al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo il meeting, oltre ad aver avuto un grande successo di partecipazione e ad aver beneficiato della grande generosità di tutti i presenti, è stato impreziosito dalla presenza di Lorenzo Musetti e Gianluca Mager che hanno reso la serata ancor più emozionante ed incredibile.

"Due eccellenze dello sport - dicono i Lions - che ci hanno fatto sentire orgogliosamente italiani e fieri della forza che riusciamo ad esprimere, e a trasmettere, ogni volta che ci mettiamo al 'servizio' di una causa solidale, due grandi campioni che, dimostrando grande sensibilità, si sono messi, a loro volta e insieme a noi, al 'servizio' di un'iniziativa volta a sostenere la banca degli occhi, eccellenza ligure Lions, impegnata a migliorare la qualità della vita di chi è affetto da patologie corneali che compromettono la visione".

"L’impegno per la realizzazione di un evento come questo - proseguono - è tanto ma con il lavoro di squadra l’obiettivo è più facile da raggiungere e quindi, oltre a ringraziare tutti, sono doverosi alcuni ringraziamenti 'speciali': al Presidente di Zona Fabrizio Condrò leader e cuore pulsante della zona 4b ed in particolare di questo service, alla Presidente della Banca degli Occhi Nicoletta Nati, all'Assessore al Turismo e allo Sport del comune di Sanremo Alessandro Sindoni, lui e la sua amministrazione hanno prestato grande attenzione al mondo lionistico, al Governatore del Distretto 108 Ia3 Enzo Benza sempre presente e disponibile, al socio del Bordighera Otto Luoghi Andreas Findeisen che, oltre ad essere uno splendido battitore, ha raccolto tutti gli oggetti che sono stati messi all'asta, all'impareggiabile cerimoniere Giorgio Cravaschino coadiuvato da Axl Ferrandini; e ancora un grazie a Lorenzo Musetti e Gianluca Mager".

Il meeting ha consentito di raccogliere 2.600 euro interamente devoluti a favore della Fondazione 'Banca degli Occhi'.