Protesta in programma domani contro i lavori al Piazzale De Gasperi: il Comitato Difesa chiama i cittadini a raccolta

Il Comitato Difesa Piazzale De Gasperi organizza per domani, alle 10:30, un incontro pubblico a Ponte San Ludovico per dire “NO a lavori inutili, costosi e dannosi”. L’iniziativa nasce per contestare il progetto di riqualificazione previsto per l’area, giudicato dal Comitato come uno spreco di denaro pubblico e un intervento non condiviso con la cittadinanza.

Secondo i promotori, gli interventi proposti sarebbero inutili, poiché basterebbe una manutenzione ordinaria per mantenere in buono stato le strutture esistenti. Il Comitato propone invece di valorizzare l’area verde, conservando l’opera dell’artista Michelangelo Pistoletto e il memoriale già presenti, arricchendoli con fiori e spazi curati. Tra le alternative avanzate figurano anche la riqualificazione della pineta e del chiosco dei giornali, senza procedere alla demolizione o alla ricostruzione totale.

Il gruppo critica inoltre la mancanza di una pianificazione chiara e avverte che i lavori previsti potrebbero bloccare la mobilità per almeno quattro mesi, creando disagi significativi ai residenti e ai pendolari. “Tutto ciò è inaccettabile: soldi pubblici sprecati e nessuna condivisione con i cittadini”, afferma il Comitato, che invita “tutti — cittadini e non, di destra e di sinistra — a unirsi per il buon senso, la tutela del territorio e un progetto davvero utile alla comunità”. La manifestazione di domani punta quindi a richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla necessità di una progettazione partecipata e sostenibile per il futuro del Piazzale De Gasperi.