Ventimiglia, il consigliere Sismondini contro la chiusura di Ponte San Ludovico: “Decisione incomprensibile, si ripensi alla progettazione”

Continua a far discutere la decisione di chiudere per almeno quattro mesi la frontiera di Ponte San Ludovico, snodo cruciale tra Ventimiglia e la Francia. Dopo le prime reazioni di cittadini e commercianti, interviene anche il consigliere comunale Gabriele Sismondini, che in una nota esprime forte preoccupazione per le conseguenze della misura e invita l’amministrazione a rivedere la pianificazione dei lavori.

“Ormai da giorni non si parla d’altro,” scrive Sismondini, sottolineando il grande disagio che la chiusura comporterà per i lavoratori frontalieri e per l’economia locale. “Non mi capacito di come non si possano organizzare i lavori in maniera differente con tutti i mezzi che ci offre l’era tecnologica. Rimango basito dalla presa di posizione dell’amministrazione e soprattutto di alcuni suoi componenti che fino a qualche anno fa avrebbero fatto le barricate piuttosto che subire scelte del genere.”

Il consigliere riconosce la necessità di mettere in sicurezza le gallerie, ma chiede che si valutino soluzioni alternative per limitare i disagi: “Non si riuscirebbe a tenere aperta nemmeno una corsia e organizzare il traffico in modo tale da creare meno disagio?” Sismondini invita il sindaco e la giunta a “ripensare seriamente” la progettazione, accogliendo le richieste di migliaia di cittadini e lavoratori transfrontalieri, oltre che dei commercianti preoccupati per il calo del flusso di clienti provenienti dalla Francia. “Si ai lavori per la messa in sicurezza, anche in piazzale De Gasperi,” conclude il consigliere, “ma fatti consapevolmente. Bisogna ragionare a 360 gradi, considerando la vitale importanza di quel tratto di strada.”

La chiusura di Ponte San Ludovico, prevista per consentire gli interventi di manutenzione e sicurezza delle gallerie, rischia dunque di diventare un caso politico e sociale di primo piano per Ventimiglia e l’intero ponente ligure.