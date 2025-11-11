Ventimiglia, lavori a Ponte San Ludovico: più treni verso la Francia e un piano di viabilità (Foto)

Più treni e un piano di viabilità per gestire il flusso dei veicoli provenienti da Ponte San Luigi durante i lavori a Ponte San Ludovico, al confine tra Italia e Francia, sono state le possibilità discusse ieri tra il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, il consigliere comunale Roberto Parodi e autorità francesi.

"Ieri abbiamo avuto un incontro costruttivo con le autorità francesi, durante il quale ci siamo confrontati con serietà e pragmatismo, lontani dalle polemiche sterili che hanno accompagnato il dibattito di questi giorni, per apportare risultati utili per i cittadini e per la continuità dei collegamenti tra Italia e Francia" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "L’obiettivo è stato quello di individuare soluzioni concrete per gestire la viabilità alternativa in vista della chiusura prevista della strada statale verso Ponte San Ludovico".

"Abbiamo condiviso l’impegno nei confronti di SNCF per aumentare i treni da e verso la Francia, la decisione che i cantieri sull’autostrada francese si svolgeranno senza riduzioni di carreggiate durante il periodo dei lavori e la presentazione, da parte del comune di Mentone, di un piano di viabilità dedicato per favorire il flusso dei veicoli provenienti da Ponte San Luigi" - sottolinea il primo cittadino.