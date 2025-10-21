Ventimiglia, il Comitato Difesa Piazzale De Gasperi chiede lo stop al progetto di smantellamento del “Terzo Paradiso”

Si accende il dibattito sul futuro del piazzale De Gasperi e dell’area di Ponte San Ludovico, porta d’ingresso d’Italia dal confine francese. Il Comitato Difesa Piazzale De Gasperi ha infatti annunciato di aver formalmente depositato presso il Comune di Ventimiglia e presso ANAS una richiesta di sospensione immediata del progetto che prevede lo smantellamento dell’opera “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto e la realizzazione di nuovi parcheggi e infrastrutture nell’area.

Nella lettera protocollata agli enti competenti, il Comitato esprime forti perplessità sulla reale utilità dell’intervento, giudicato “inutile, costoso, invasivo e privo di una condivisione pubblica”. Tra le richieste avanzate figurano tre punti principali:

- Stop all’iter progettuale attualmente in corso;

- Avvio urgente di un tavolo di confronto con la cittadinanza e le associazioni locali;

- Tutela e valorizzazione dell’opera di Pistoletto, considerata un simbolo culturale e identitario del territorio, invece del suo smantellamento.

Contestualmente, il Comitato ha reso noto di essere al lavoro per l’organizzazione di una manifestazione pubblica pacifica, che si terrà nei prossimi giorni proprio sul piazzale. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, intende ribadire la contrarietà al progetto e chiedere trasparenza e partecipazione nelle decisioni che riguardano uno dei luoghi più rappresentativi della città di confine.

“Non si può procedere – affermano i rappresentanti del Comitato – senza un confronto vero con la popolazione. Il Terzo Paradiso è un’opera d’arte che parla di equilibrio tra uomo e natura: smantellarla per costruire parcheggi sarebbe un segnale profondamente sbagliato”. Ulteriori dettagli sulla manifestazione e sulle prossime iniziative saranno resi noti nei prossimi giorni.