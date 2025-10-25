Lavori tra Latte di Ventimiglia e la frontiera, un lettore propone fasce orarie dedicate ai frontalieri

"Buongiorno, in merito ai lavori previsti nel tratto di strada tra Latte e Ponte San Ludovico, vorrei proporre una soluzione che potrebbe alleviare i disagi per i tanti frontalieri che ogni giorno si spostano tra Ventimiglia e la Francia.

Se tecnicamente fattibile, si potrebbe prevedere una gestione del traffico a fasce orarie, consentendo il transito veicolare in direzione Francia tra le 6.00 e le 8.00 del mattino, e in direzione Italia tra le 17.00 e le 19.00, ovvero negli orari di massimo afflusso. La chiusura totale, infatti, soprattutto durante le ore di punta, rischia di creare code interminabili, ritardi e disagi diffusi, con ripercussioni non solo sui lavoratori, ma anche su residenti, turisti e attività commerciali. Comprendo la necessità dei lavori, ma ritengo importante trovare un equilibrio tra esigenze tecniche e impatti sulla vita quotidiana. Una gestione più flessibile degli orari di chiusura potrebbe rappresentare una soluzione concreta e sostenibile. Ringrazio per l’attenzione e spero che questa proposta venga presa in considerazione dalle autorità competenti.

Fulvio".