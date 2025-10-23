Ventimiglia, il Comitato rimuove le pietre del Memoriale spontaneo in attesa della nuova collocazione

In vista dell’imminente avvio dei lavori di riqualificazione della piazza antistante la frontiera bassa di Ponte San Ludovico, previsto per il 27 ottobre, il “Comitato per il Memoriale delle Vittime della frontiera” ha iniziato ieri, 22 ottobre, la rimozione delle pietre che compongono il memoriale spontaneo. Si tratta di elementi commemorativi segnati personalmente da familiari delle vittime provenienti da diversi Paesi, che nel tempo hanno trasformato il luogo in uno spazio di raccoglimento e memoria.

L’intervento si è svolto in seguito alla comunicazione ufficiale da parte dell’ingegner Minetti, direttore dei lavori per Anas Liguria, e fa seguito agli accordi presi lo scorso agosto tra il Comitato e il sindaco Gaetano Di Muro. Il Comitato ha avviato la presa in custodia delle pietre in attesa della loro ricollocazione in un’area dedicata, come previsto dall’intesa con l’amministrazione comunale.

Tuttavia, la delibera ufficiale della Giunta comunale, necessaria per formalizzare lo spazio destinato al nuovo memoriale, non è ancora stata emessa. Il Comitato, pur fiducioso nel rispetto degli impegni presi, ha espresso l’auspicio che il recupero delle pietre rimanenti possa avvenire in un clima di maggiore serenità e con il riconoscimento formale dell’importanza del luogo.

Nei prossimi giorni è prevista una piccola cerimonia per la custodia delle pietre, nel rispetto del significato simbolico che il memoriale ha assunto per le famiglie coinvolte e per la comunità.