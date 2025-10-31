Ventimiglia, memoriale delle vittime della frontiera da rimuovere: celebrazione a Ponte San Ludovico

Una celebrazione al memoriale delle vittime della frontiera a Ponte San Ludovico a Ventimiglia verrà organizzata domani, sabato 1 novembre, alle 14.30 dal Comitato di Ponte San Ludovico per il Memoriale delle Vittime della frontiera in vista dell'inizio dei lavori programmati.

"Un'altra persona migrante ha perso la vita nel nostro territorio. Stavolta non per passare il confine ma perché squalificata dal razzismo, dalla fatica di trovare un proprio posto e realizzare dignitosamente il proprio progetto migratorio. Tutto questo succede mentre iniziano i lavori di riqualificazione di Ponte San Ludovico, frontiera bassa, voluti da Anas, Amministrazione comunale e Ministero dei trasporti, e a causa dei quali ci vediamo costrette a rimuovere temporaneamente il memoriale dedicato alle persone migranti che sono morte a Ventimiglia" - commenta il Comitato di Ponte San Ludovico per il Memoriale delle Vittime della frontiera - "Per questo proponiamo un momento collettivo per onorare la vita di chi non c’è più ma anche per condividere assieme il carico emotivo e fisico (le pietre commemorative sono in ardesia) di dover spostare, temporaneamente, il memoriale".

"Mandiamo assieme un messaggio importante: questo memoriale è uno spazio di tutte e tutti, lo proteggeremo, lo rinnoveremo e non ci dimenticheremo di queste vite spezzate, che contano e pesano come macigni lungo le troppe strade dell'ingiustizia, del razzismo e della discriminazione" - afferma il Comitato di Ponte San Ludovico per il Memoriale delle Vittime della frontiera - "Portate un fiore, una candela, un omaggio per tutte le vittime del sistema frontiera. Al termine della cerimonia avremo cura assieme di rimuovere le pietre e salvare il memoriale. Vi aspettiamo!".